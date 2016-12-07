回归原点 匠心传承 咕嘟妈咪11周年战略共享峰会举办

- 暨第三届上海国际餐饮经营博览会

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 2016年11月27日，咕嘟妈咪十一周年战略共享峰会暨第三届上海国际餐饮经营博览会于上海世贸商城隆重举行。此次展会由上海市餐饮烹饪行业协会和咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司联合主办，日本国驻上海总领事馆、日本贸易振兴机构JETRO、超越美食精英会、上海总厨联盟、餐创营协办，以“回归原点，匠心传承”为主题，通过展示、论坛、特卖、发表等形式，呈现出一场餐饮行业的年度盛事。

人气爆棚，参展商各出奇招



咕嘟妈咪峰会现场展位人气火爆

此次展会共设有98个精品展位，参展供应商包括海鲜水产、农副产品、肉类、酒水饮料、调味品、餐饮设备、加工食品、餐饮服装、印刷等，并特邀了千余名沪上餐饮经营管理者到场。

为了吸引更多宾客到自己的展位咨询参观，参展商们纷纷拿出自己的“集客奇招”，除了为来场宾客展示最新的商品服务和提供专业的餐饮信息以外，也通过各式各样的活动形式积攒人气，如现场烹饪试吃、各式酒类品鉴、特色美食体验等。此外，多家展商还推出展会期间限定特卖活动宣传品牌、吸引宾客。展会现场人头攒动，火热的氛围一直持续到展会结束。

精彩舞台环节，点燃全场激情



加拿大海鲜产品方代表上台互动

此次峰会除了展商出展区域，还另外设有专门的舞台区域，高峰论坛、咕嘟妈咪年度发表、食材品鉴等应接不暇的舞台环节精彩纷呈，为展会增色不少。

展会现场的高峰论坛请到了5位餐饮业资深人士，从不同角度为大家讲述自己的餐饮理念，分享自己的餐饮心得。他们分别是：江边城外集团副总兼华东区总经理卢南先生、厨源餐饮设计有限公司董事总经理赖国强先生、东京和食总料理长本多淳一先生、鱼非鱼和嘻游记创始人刘峰先生，以及极食餐厅行政总厨杨文先生。5位嘉宾的演讲深入浅出，挖掘和彰显了餐饮的深奥学问和无限魅力，宾客们纷纷表示获益匪浅。和记餐饮集团董事长兼总经理何征先生更是现场豪掷20万现金买下杨文大厨精心研发的菜品 --“海陆探戈”。

此外，舞台上的食材品鉴环节也吸引了众多宾客驻足观看。该环节分为上午和下午两场，分别展示了龙虾、北极贝、速食米饭面条、煎饺、鸡排等多种食材的品质和特点。除了对食材的简单介绍以外，厨师的现场烹饪也是一大看点。该环节中，大家可以近距离接触食材，深度了解食材，并且亲自品尝食材，宾客们均热情高涨，整个舞台区热闹非凡。

咕嘟妈咪年度发表，让餐厅信息“活”起来

在咕嘟妈咪年度发表环节，咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司董事总经理赵刚先生登台做了精彩演讲。赵总结合大量的调查数据，深度分析了消费者对于餐厅的信息诉求，揭示了目前餐厅信息展示中存在的误区，强调餐厅不能让第三方信息成为自己的标签，而要自己成为自己的代言人。赵总认为，餐饮店的信息RICH化、即信息详细、及时更新，是餐饮店进行一切营销活动的基础。数据表明，消费者对餐饮店的关注，比起客人的评论、优惠券、餐厅的知名度，更多的集中在餐厅的菜品、环境、服务、性价比、特色等基础层面。而咕嘟妈咪将会配合餐饮店进行信息的RICH化，提升餐饮店的品牌竞争力。同时，咕嘟妈咪将在2017年初发布一款名为“吆喝”的产品，让餐饮店的信息发布更为便捷有效。演讲中赵总表示，2017年，咕嘟妈咪将全力做好两件事，一是一如既往的通过杂志、大学、线下活动等为餐饮店的经营提供信息支持，另一方面，将运用在日本20年积累的经验，协助餐饮店进行信息RICH化的品牌打造，让餐饮店可以切实解决营销中的种种问题困惑。

咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司自2005年成立至今，已有11年的历史了，多年来一直致力于搭建消费者、餐饮店、供应商之间的桥梁。咕嘟妈咪的发展离不开广大餐饮人的支持，以后，咕嘟妈咪也将一如既往地支持与餐饮业相关的一切活动，为餐饮行业的发展贡献力量。

如今，此次峰会已圆满落下帷幕，对于参展商和宾客们来说，这都是一次意义非凡的收获之旅，对于明年的峰会，大家也充满信心。2017，拥抱无限可能，让我们期待下一次的再相见！