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亚洲洁能资本与雀巢共同打造最“绿色”光伏屋顶

2016年12月07日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 亚洲洁能资本有限公司（Asia Clean Capital, 缩写“ACC”）对外宣布公司已经与天津雀巢天然矿泉水有限公司正式签署一项屋顶光伏发电系统和能源服务协议。根据此次签署的协议，亚洲洁能资本将为雀巢位于天津蓟县的生产基地提供集光伏发电项目全额投资、系统设计、工程建设、以及长期运营维护为一体的一站式能源服务。

亚洲洁能资本与雀巢共同打造最“绿色”光伏屋顶
亚洲洁能资本与雀巢共同打造最“绿色”光伏屋顶

光伏发电系统产生的绿色电能将以具有市场竞争力的协议价格出售给雀巢天津工厂，用户无需任何前期投资，且将持续降低用能成本。

除了降低运营成本带来的经济效益，分布式光伏发电系统所产生的环境效益同样显著，有助于帮助雀巢更快实现其企业社会责任目标。相比传统的燃煤电站，ACC光伏发电系统在全寿命周期内所减少的碳排放总量约13,478吨；相当于减少使用汽油574万升。

“能够为雀巢天津生产基地提供光伏系统和能源服务，我们感到非常荣幸。” ACC首席执行官唐瀚文先生（Mr. Thomas Lapham）表示：“雀巢是全球最大的食品饮料生产企业，作为行业领袖，雀巢公司不仅在其专业领域一直致力于为各年龄阶层的消费者创造更健康、更美好的生活，也一直致力于企业与环境的可持续发展。我们相信，雀巢和亚洲洁能资本在光伏发电项目上的合作将为生态环境建设做出卓越的贡献。”

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