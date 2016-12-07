西安航天发动机厂参展CVS2017自动售货机展

“天上飞来个自贩机，似一道长虹出长安”

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 近日，西安航天发动机厂与2017中国国际自助服务产品及自动售货系统展（由中国百货商业协会自助售货行业分会、上海博华国际展览有限公司主办，简称CVS）达成合作协议，明春4月26-28日将在上海新国际博览中心展出最新机型。

西安航天发动机厂是中国唯一的大型液体火箭发动机专业研制生产基地，建厂五十一年来，为我国航天事业做出了突出的贡献。现已发展为集科、工、贸一体的跨地区、跨行业、跨所有制的军民结合型企业。货郎牌自助售货机，是西安航天发动机厂旗下的主营产品，中国领先的自助售货机系统解决方案提供商，专注于为全球客户提供高品质自助售货机产品、自助零售行业解决方案与优质的服务，为客户持续创造更大价值。



货郎自动售货机

企业拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，提供自助售货机全线产品，并针对不同需求客户设计和提供最佳的细分自助售货机产品和专业的自助零售解决方案，广泛应用于社区、超市、工厂、便利店等场所，自助售货机自助售卖商品种类涵盖丰富，如自助饮料机，自助药品机，综合商品机，成人用品自助超市，生鲜自助机等等。并实现了硬币、纸币、IC卡、ID卡、手机钱包、二维码等多种支付方式和GPRS远程管理和控制系统。

持续快速发展的西发，已获得了行业内外的普遍认可，多次被评为生产发展与科技创新先进单位，其承担的项目多次获得国家科技部、陕西省科技厅、陕西省经委、西安市科技局等部门的立项与财政扶持。西发以创造自助服务美好生活为愿景，矢志成为全球卓著的专业售货机企业和自助零售行业的领跑者。

智能自助售药机与航天高科技元素完美结合

利用航天光机电一体化技术优势，实现可靠电路系统集成、扫码支付、网络支付等功能； 发挥航天保温材料优势，实现高效节能减排； 结合航天北斗导航系统优势，实现了机器快速定位，方便用户精准购买； 利用航天远程通信技术优势，实现线上与线下远程实时监控及信息传递。

五大优势

产品为24小时工作模式，配有制冷压缩机组，温度自动控制； 47寸高亮显示屏+低温平台柜组合盈利； 该机为螺旋式货道结构，通道数为53个；并可接受定制； 便捷支付方式：支付宝、微信、翼支付、长安通、身份证识别系统；并可接受定制其他支付方式；

中国国际自助服务产品及自动售货系统展（CVS）是与美国NAMA展会齐名的全球两大自动售货及自助展会之一，自诞生至今已有超过十余年的历史。展示产品涵盖自助服务终端及解决方案、自动贩卖综合系统、自助查询终端、货币识别系统、自助打印设备、移动支付终端设备、智能读卡设备、售货机专用产品供应商及相关配件与服务等各个环节。每年吸引数千家行业企业及数万专业观众前来，是享誉亚洲的自助服务及自动售货行业盛会。



2017CVS自动售货机展

2017CVS展将与上海酒店工程及商业空间系列展、SFE上海国际连锁加盟展同期举办，且与相关板块共同构建成一个专为酒店，餐厅，办公楼等商业空间提供产品和解决方案采购的一站式平台，共享200,000平方米，100,000专业观众，2,000家参展企业的规模效应。