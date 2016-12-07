今年圣诞，与海绵宝宝相约上海长风海洋世界

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 魔都的12月，空气中弥漫了圣诞的浪漫气息。这个圣诞季，想好如何带娃欢度了吗？上海长风海洋世界为大家准备了不一样的圣诞派对，可以让宝贝们同可爱的海洋生物们共度一个奇妙圣诞，并享受浓郁的圣诞气氛、超多互动游戏以及惊喜亲子大礼……另外，还有海绵宝宝陪孩子们一起嗨翻天。



长风海洋世界精彩圣诞节

活动一：许下愿望，装点圣诞树

圣诞老人将赐予小朋友们一次许愿的权利。前往长风海洋世界的萌娃们都能得到一张心愿卡，写下自己的心愿并亲手挂到圣诞树上，一起祈祷新的一年愿望成真。

活动二：价值1288元大礼包免费送

即日起至12月25日，凡购买长风海洋世界亲子票，即可免费获赠价值1288元海洋亲子俱乐部超值大礼包。

礼包包含：

价值128元亲子烘焙活动一次。创造 家长 与孩子的亲密时光。

与孩子的亲密时光。 价值180元亲子沙龙一次。多种趣味成长课堂，让 家长 和孩子一同感受成长的欢乐。

和孩子一同感受成长的欢乐。 价值980元摄影套餐一份，送12寸相框一个。记录最纯真的儿时记忆。

活动三：海底奇妙圣诞夜

圣诞老人每年都骑着驯鹿给小朋友们送礼物，年复一年，从来不迟到。但是今年出了点意外，圣诞老人的雪橇坏了，他和驯鹿都掉进了海洋世界中，被海龙王抓住了。

圣诞老人呼唤各路小英雄来救他啦，勇闯层层关卡，救出圣诞老人，小英雄们敢挑战吗？

关卡一：乔装打扮

闯关前，巴拉巴拉小魔仙会将各路小勇士乔装打扮一番，不能被龙宫的守卫发现真面目。小朋友和爸爸妈妈们合作完成脸部彩绘，乔装打扮进入龙宫，不能被卫兵发现真实面目。

关卡二：报出通关密码，获得通行权

在神秘池中“零距离”触摸海星、海参和鲨鱼卵。里面究竟有多少小兵？只有答对了，才能接过杰克船长手中的通行证进入神奇的亚马逊雨林。

在亚马逊雨林区，海底龙宫的鱼兵虾将中安插了自己人，小勇士们需要根据神秘线索找到自己人的名字，然后进入鲨鱼甬道，帮助鲨鱼完成换牙任务。

顺利通关的小勇士可以获得来自圣诞老人送出的神秘礼物。

这个圣诞节，长风海洋世界让家长同孩子探索奇妙，开启一段充满智慧和惊喜的奇幻之旅。