德州仪器解读：交互式投影显示使住宅更加智能化

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 德州仪器（TI）Vivek Thakur 近日发表文章《交互式投影显示使住宅更加智能化》，全文如下：

大多数人打算在家中使用投影技术时，脑海中浮现的画面往往是一个高科技家庭影院。现在，智能住宅和物联网（IoT）的快速发展为用户提供了一个全新的方法和途径来观看投影显示。

智能住宅和IoT为很多日常使用的设备带来了更强的连通性和更高的智能化程度 -- 从空调和住宅安防系统到灶台和冰箱。这些智能住宅设备的下一代产品有可能将投影显示技术集成在内，以提升智能系统中的人机界面。

针对智能住宅的投影显示

可嵌入、经久耐用且高能效的投影技术为智能住宅设备提供了一个强大且有效的信息显示方法，并且使用户能够通过简单的触摸和手势界面来实现与设备的交互。

例如，与其像以前一样走到干衣机附近去查看剩余时间，现在你只需对着厨房中的投影显示器挥挥手，就可以知道衣服什么时候能洗好。

你可以调整你的恒温器，设定你的喷淋系统，检查冰箱内的存货，查找菜单，给微波炉预热，并且看一看谁在大门外 -- 所有这些信息都在完全一样的显示器内提供，并且支持某些快速手指轻敲，或者手势识别。

实际上，投影显示的形式多种多样。可以用现有的家庭影院解决方案将显示投影到一块屏幕上。显示屏还有可能被嵌入到照明灯具中，并被投射到一面墙或厨房的工作台上。它也可能是一台在用到时才伸出墙体的小型投影仪，在不使用时，它就缩回隐藏起来，以保持美观。

智能住宅显示需要哪些器件

对于设计人员来说，在开发智能住宅显示时需要牢记几件事情。在设计任何种类的显示技术时，对于多变表面等家居布置中很多可能出现的环境因素，图像质量也许是最重要的考虑因素之一。TI DLP® Pico™ 技术的高对比度和色域可以用针对平滑且细腻图像的高填满率来实现鲜活、细节丰富的图像。

开发人员还应该考虑到用户对于灵活且可扩展投影解决方案的需求；这些解决方案能够在很短的距离内在不同表面尺寸上显示，并且带来不错的分辨率。这一要求必须与一个紧凑小巧的光引擎配合使用才能实现；这种光引擎可被集成到家用电器中，而又不会对现有尺寸和外观产生负面影响。

在追求低功耗和低发热量的高亮度设计中，光效率是另外一个重要领域。

在德州仪器（TI），我们提供广泛的DLP Pico显示芯片组和评估模块产品组合；它们特有不同的尺寸和分辨率，以帮助你快速入门。我们的DLP Pico技术，基于一组被称为数字微镜器件（DMD）的高反射铝制微镜，为那些希望将投影显示包含在他们的智能住宅器件设计中的开发人员提供了数个引人注目的特性。我们也建议您访问我们的TI E2E™社区DLP产品和MEMS论坛，提出问题，并与同行工程师和TI专家们一起分享知识，拓展思维。

智能住宅技术已经产生了巨大的影响。然而，将交互式显示添加到混合器件中将从根本上改变我们未来的生活方式。我们迫不及待地想看一看应用开发人员如何挖掘投影显示的无限潜能，使智能住宅变得真正的智能化。

想要立即开始设计工作吗？你可以在这本针对智能家居应用的白皮书中读到更多与Pico投影技术如何能够真正取代每个房间中的按钮、平板电脑、LCD面板和机械旋钮相关的内容。