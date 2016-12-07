菲仕兰继续支持中荷乳业合作发展

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月6日上午，中荷奶业发展中心成立三周年庆典活动在京举行，中心创始成员荷兰皇家菲仕兰公司、中国农业大学和荷兰瓦赫宁根大学共同签署下一个三年合作备忘录，旨在通过乳业经验交流和分享，进一步推广“从牧场到餐桌”的全产业链安全、优质奶业生产模式，共同促进中国乳业生产力提升和中国乳品质量安全体系建设。

当天，荷兰皇家菲仕兰全球首席执行官鲁乐夫（Roelof Joosten）与中国农业部总畜牧师王智才、中国奶业协会会长高鸿宾、荷兰王国驻华使馆临时代办 Andre Driessen、中国农业大学党委书记姜沛民等嘉宾出席庆典。鲁乐夫表示，未来三年，荷兰皇家菲仕兰将进一步支持中荷奶业发展中心的各项工作开展，持续促进荷兰奶业考察、中荷奶业技术合作等多领域的协同发展。

“希望接下来中荷奶业发展中心能够加大人才培养力度，扩大培训影响力度，提高中荷合作奶业科研课题的成果产出和推广，并将先进的知识和经验在中国传播得更远，让有更多的行业人士获益于中心这一平台，”鲁乐夫说。



中荷奶业发展中心创始方签署未来三年合作备忘录

自2013年11月正式成立以来，中荷奶业发展中心在中荷奶业科技研究和创新、高层次人才培养、从业人员培训、荷兰奶业考察、技术中心（示范牧场）建设等方面都发挥了不可或缺的积极作用。目前中心启动了一系列中荷合作奶业科学研究和技术创新课题。涉及饲草料生产加工、青贮加工、饲喂效率、规模化牧场经营效果、牧场管理和粪污无害化处理等领域。这些课题都着眼于帮助中国推动“从牧场到餐桌”的奶业质量安全体系建设，完善相关的关键环节，促进亟待攻关的重点技术领域发展。

荷兰驻华使馆临时代办 Andre Driessen 认为，中荷奶业发展中心在两国政府的支持下，过去的三年里取得了喜人的成绩。希望今后中心在中荷奶业合作方面进一步发挥纽带和桥梁作用，为政府主管部门、企业、科研机构乃至所有行业从业人员搭建一个合作互助的平台，将中荷科研成果和新技术传播得更远。

中国奶业协会会长高鸿宾表示，中荷奶业发展中心在过去的三年中的工作，为中荷奶业合作搭建了良好的平台，也为中国的奶业国际科技合作工作做出了良好表率。

作为中荷奶业发展中心的主要执行方，中国农业大学党委书记姜沛民强调，希望借鉴以往的经验，未来与荷兰瓦赫宁根大学建立更紧密的合作，在中荷双方的共同努力下，获得更多的政府和社会支持，为中国的奶业科研提供更好的创新平台，整合中荷双方的教育资源，为中国的奶业事业培养更多的优秀人才。

庆典当天，中心迎来了世界知名原奶和乳制品检测检验机构荷兰 Qlip 的加入。Qlip 是荷兰、也是全球最大的乳制品检测中心之一，是荷兰唯一一家经过认证的第三方原奶检测机构。至此，中荷奶业发展中心的合作伙伴已由三年前成立时的3家扩展至10家。