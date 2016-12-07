天合光能跻身2016全球新能源企业20强

高纪凡荣获“全球新能源商业领袖奖”

武汉2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月6日，2016“全球新能源企业500强”榜单在武汉正式发布，天合光能有限公司入围并跻身20强（全球第19名），天合光能董事长兼首席执行官高纪凡荣获“全球新能源商业领袖奖”。

“全球新能源企业500强”是由《中国能源报》与中国能源经济研究院共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动。评选参照国际通行做法，以新能源企业上一年度营业收入为标准，以人民币为计算单位，致力于打造一个权威客观的全球新能源企业排行榜，至今已成功举办六届。

在今年的“全球新能源企业500强”榜单中，来自美国的GE能源拔得头筹，而来自于中国的企业数量却占据了绝对优势。一共有193家中国（大陆及香港、澳门、台湾）企业入围，这些入围企业的总营业收入达9915（2015年6784）亿元，平均每家企业营业收入为51.37（2015年40.38）亿元。2016 “500强”呈现出新能源产业加速，企业入围门槛提高；新能源产业的发展重心转移到亚洲，并且其发展优势在扩大等新的特点。天合光能以可观的营收规模和无可争辩的市场地位，入围“全球新能源企业500强”榜单并荣列全球前20强，在中国新能源企业中排名第四位。

2016全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单 排名 公司 2 协鑫（集团）控股有限公司 12 新疆金风科技股份有限公司 13 晶龙实业集团有限公司 19 天合光能有限公司 21 阿特斯阳光电力科技有限公司 24 国电科技环保集团股份有限公司 26 天能国际集团 31 龙源电力集团股份有限公司 32 明阳新能源投资控股集团有限公司 33 招商新能源集团有限公司 36 超威集团 42 北京京能清洁能源电力股份有限公司 46 江苏爱康实业集团有限公司 48 晶科能源控股有限公司 49 通威集团有限公司

同时，与榜单同期举行的“2016新能源发展高峰论坛”上，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡以非凡的领导能力和对新能源行业的贡献荣获了“全球新能源商业领袖奖”。天合光能有限公司还荣获卓越贡献奖、市场开拓奖两个奖项。

高纪凡表示，天合光能致力于成为全球光伏整体解决方案最领先的公司，在过去几年中成长迅速，营收规模增长强劲，业务发展遍布全球60几个国家。入围“全球新能源企业500强”榜单是天合光能成长性和实力的证明，我们将继续努力做大做强，为全球可持续发展和应对气候变化做出更大贡献。

天合光能成立于1997年，2006年成功在美国纽交所上市。公司以高品质的光伏组件给世界各地的并网和离网状态下的民用、商用、工用以及大规模的公共设施带来洁净、可靠的太阳能。天合光能拥有遍布亚洲、欧洲、北美的当地销售和营销网络以及安装商合作伙伴，是光伏行业的领军企业。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL） 是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com