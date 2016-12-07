全棉时代七年百店庆典在京举行 郭晶晶出席首谈育儿经

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月4日上午，全棉时代第100家直营店在北京来福士购物中心正式开业。全棉时代总经理李建全、常务副总经理李伟、北京来福士项目总经理梁耀华、来福士商场总经理马莎等领导出席，跳水皇后郭晶晶也亮相现场并参与剪彩仪式。当日下午，全棉时代七周年庆典在北京亚洲大酒店举行，在轻松活跃的现场氛围中，李建全先生分享了“全棉改变世界”的品牌理想。郭晶晶也以使用者的身份，聊起了她的全棉生活。



郭晶晶参与全棉时代北京来福士店开业剪彩

以用户体验为导向 全棉时代大店运营模式正式启动

全棉时代北京来福士店的正式开业，标志着全棉时代大店运营模式的正式启动。近700米的门店内，涵盖了服装、生活用品、护理用品等多个品类。区别于一般的线下门店体验，全棉时代大店模式更希望成为一个全棉生活交流的平台。在此，消费者可以清晰直观地体验到全棉生活方式的美好。比如棉柔巾的舒适和环保，卫生巾全棉和化纤的区别，如何高效便捷的消除生活中的细菌等。

全棉时代大店模式的开启，既是对“新零售”模式的一种全新尝试，也是推行全棉生活理念的一大助力。

全棉改变世界 创始人李建全谈小棉花的大格局

下午的庆典活动于北京亚洲大酒店盛大举行。棉花签到背景墙，品牌发展历史展示区，棉花造型立体字，清新现代的氛围布置，流露出全棉时代简约而美好的气息

庆典现场，李建全先生以“棉花的十大好处”为序，为大家介绍了具有7000年历史的天然纤维 -- 棉花。从棉花的经济性、环保性、舒适性等多个维度解读了全棉时代热衷于天然棉品的初心，以及“全棉改变世界”的品牌愿景。

李建全先生表示，全棉时代传承了稳健医疗25年医学制造经验，秉承严谨的医学态度与强烈的社会责任感，坚持“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”，带给顾客更加舒适、健康、安全的全棉呵护。

作为全棉生活方式的引领者，PurCotton 全棉时代自诞生以来始终关注人类生存环境，致力于棉纤维的应用与开发，普及天然环保、舒适健康的高品质全棉生活方式。通过这种生活方式去启发人们重新思考人与自然的关系，鼓励大家学会尊重并珍惜大自然馈赠的每一分能量，追求天然、健康、舒适且对环境无负担的生活方式。从全棉开始，通过生活中的小小改变，让世界更美好。



全棉时代七年百店庆典全棉水刺无纺布礼服秀

郭晶晶谈育儿与坚持 与全棉时代相见恨晚

郭晶晶在现场接受访问时表示，自己与全棉时代相见恨晚，很遗憾在怀宝宝的时候没有能用上全棉时代的产品。如今作为妈妈，她也和大家一样，总想给孩子最好的。甚至会购买很多同品类不同品牌的产品，在家进行仔细地比较。她认为全棉时代的产品，用天然的棉做原材料，天然不刺激，很适合宝宝娇嫩的肌肤使用。舒适健康的棉品，也能伴随孩子的健康成长。



全棉时代七年百店庆典现场郭晶晶分享育儿经

而当被问起为何能坚持跳水这么多年时，郭晶晶回答，“是因为有目标。现在大部分人可能会求新、求快，在一个领域可能刚做出一点成绩，就会好奇去尝试，自己去其他领域行不行，但是其实很多事情是需要专注和坚持的，全棉时代对棉的坚持就很让我触动。”

现场，全棉时代会员代表­­也纷纷结合自己的使用心得。从一开始的海淘国外品牌，到支持全棉时代。全棉时代七年如一的高品质产品标准，是她们选择和推荐这一国民品牌的原因。如今，在网络上的妈妈圈里，全棉时代已经是最常被提及和推荐的明星产品之一了。

七年品质坚守 不忘初心共赴未来

随后全棉时代创始人李建全偕同郭晶晶等重要嘉宾共同上台，手触大屏幕，随即光影变幻汇聚形成庆典主题“七年如一，感恩有您”。七年的坚持、感动和感谢，在这一刻被点亮。

七年来，全棉时代对棉与品质的坚持与坚守，积累了良好的用户口碑与高销量，这也正是用户对全棉时代品牌的肯定，随着品牌的不断发展与壮大，舒适、健康、环保的全棉生活方式也在全国遍地开花。七年，只是一个开始，全棉时代将延续这份坚持，将品牌的匠心精神融入每一件 Purcotton 制品，让用户在实际使用的过程中，感受品牌从未改变的纯粹与真诚。