江森自控六度蝉联“中国最佳雇主”

江森自控全球第二总部设立于上海，吸引本土人才共同推动中国和亚太地区的经济可持续发展

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 近日，在中国拥有超过12,000名员工的全球多元化工业公司江森自控连续六年荣膺由国际独立第三方调研机构 Top Employers Institute（杰出雇主调研机构）评选的“中国最佳雇主”称号。秉承“Asia Pacific- China First”(亚太地区-中国为重)的企业策略，江森自控明年春天将在上海落成与北美全球总部平行发展的全球第二总部，此举将迅速地洞察和满足亚太地区及中国市场的客户需求，吸引和发展中国乃至整个亚太地区的一流人才，履行江森自控建设智慧城市和能效的承诺。



江森自控六度蝉联“中国最佳雇主” 。杨时丰（左一），江森自控副总裁、能源动力中国总经理；顾凌玫（左二），江森自控亚太区人力资源副总裁；David Plink （右二），杰出雇主调研机构全球首席执行官；Douglas B. Moody （右一），江森自控集成与服务亚太区总裁。

“我们的员工一直是江森自控最宝贵的财富，连续六年被评为‘中国最佳雇主’是对公司注重员工发展和人力资源制度建设的极大褒奖。”江森自控亚太区总裁聂伟泉（Trent Nevill）说道。“在中国，我们期待着更多优秀的人才加入我们，一起打造安全、舒适和可持续发展的智慧建筑环境和能源解决方案，共同推动美好世界前行。”

Top Employers 作为全球专业的人力资源认证机构，将“最佳雇主”荣誉授予给拥有最优越、最高标准雇员条件的企业。其独立调研中发现，江森自控以多元化的员工文化、完善的员工职业发展体系和杰出的可持续发展项目从众多企业中脱颖而出。

江森自控公司内部拥有多个员工志愿小组（Business Resource Group），分别支持女性、少数族裔群体、弱势群体等发展各自互动活动；其女性管理者的比例接近三分之一；其完善的员工职业发展体系不仅面向高级管理人员，还针对初级管理和专业化人才提供全套培训计划。

秉承对可持续发展的承诺，即将在上海长宁区临空经济园区落成的江森自控全球第二总部，汇集了公司全球最为领先的智慧建筑解决方案。明年春，1000多名员工将入驻这座“会呼吸的绿色大楼”。该建筑严格按照 LEED 铂金建筑认证和中国三星级绿色建筑认证标准设计，并已成为中国首座由世界银行颁发的 EDGE 设计阶段认证的大楼，预计将能实现节能44%，节水42%以及节约21%材料中的物化能源，高于市场标准超过20%的资源节省。

在企业社会责任方面，江森自控深知回馈社区的重要性，通过全球范围内的“蓝天计划（Blue Sky Involve）”志愿者行动，鼓励员工组成志愿者小组支持环境管理或社会服务工作，并意在发展其领导力。自2006年在中国开展“蓝天计划”以来，江森自控的员工共参与了941个项目，服务超过183,317个小时。社区服务项目包括助学香格里拉地区贫困学生、长兴太湖环境保护行动、安全教育进社区等。