2016中国植物提取物行业深修内功，全面打造行业国际竞争力

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 近年来，植物提取物逐渐成为我国中药类产品出口的增长主力，热度不断攀升，2015年起出口额占比更达到中药类产品出口额的一半以上。2016年前三季度，植物提取物出口额达14.91亿美元，美国、日本、韩国位居出口市场排行榜的前三甲，其中美国出口占3.14亿美元，同比增长2.6%。与火爆的2015年相比植物提取物行业出口增幅放缓，产业处于调整阶段，企业开始修炼内功，从质量着手全面提高产品的国际竞争力。作为国内提取物企业最佳展示平台之一的世界天然提取物展（NEX 2017）将再次扬帆起航，于2017年6月20-22日在上海新国际博览中心E3-E4 及T1 馆携手近550 家优质提取物供应商，缔造植提行业盛会。NEX 2017由欧洲博闻展览咨询有限公司(UBM EMEA)和中国医药保健品进出口商会主办，上海博华国际展览有限公司（UBM Sinoexpo）协办。

食品用途类提取物产品出口上升

2016年上半年，甜菊提取物在出口额及出口量中均摘得桂冠。作为低热量，高甜度的天然甜味剂，甜叶菊提取物不仅在国内市场有着很大的需求，同时欧盟、美国都已允许其在食品中的应用，可谓是前途无量。作为国内甜叶菊提取物出口的主要企业：桂林莱茵、湖南华诚、诸城市浩天等均将在2017世界天然提取物展（NEX 2017）中一一亮相，助力植物提取物企业在保健品及食品行业的开拓。



NEX 2016吸引众多国内知名企业加盟



NEX 2016吸引众多国内知名企业加盟

药用领域已形成稳定的竞争格局，保健品领域市场仍有潜力可挖

作为国内中药大品种的银杏叶提取物，其主要运用于注射剂、胶囊剂、片剂；同样是国外药品及膳食补充剂的重要原料。经过国内整顿后，银杏叶提取物虽已从2013年后跌出出口前十，但仍有巨大的市场。《2015年我国植物提取物出口情况以及热点品种分析》中提出：德国施瓦伯制药公司（Schwabe）的天保宁（Tebonin）、法国博福-益普生制药公司（Beaufor-Ipsen）的达纳康（Tanakan）等，两家企业的银杏胶囊、片剂、针剂等系列产品，约占世界银杏叶制剂市场销售额份额的60%。全世界至少有130个国家在销售银杏叶制剂，市场年销售额达50亿美元，已成为植物药制剂的全球冠军品种。除企业自身提高产品规范标准，老牌银杏叶提取物企业，如绍兴东灵、宁波绿之健、陕西嘉禾、浙江惠松、宁波立华等纷纷选择NEX 2017作为其提升在医药、食品、饮料、功能性食品、膳食补充剂等领域市场的品牌形象的最佳途径之一。



植提品牌展商积极开拓食品市场



植提品牌展商积极开拓食品市场

中国植提产业新动向：建立国际通用的商务标准

目前来说植提产业趋势主要可以归结为：1、政策趋严；2、竞争日趋激烈。在过去的一年里，不管从《中药提取物备案管理》，或是《食品安全法实施条例》（修订草案征求意见稿）中，都就植物提取物在药品或食品的应用中进行规范。国际市场更是成为植提企业的必争的之地。行业方面，领头企业积极维护行业秩序，进行行业自净。同时，作为NEX China展会的中方主办和中国医药行业协会的双重身份，中国医药保健品进出口（简称中国医保商会）积极牵头国内领军提取物企业积极参与《植物提取物国际商务标准》的制定，至今已完成了两批标准的制定，第三批标准正在筹备中，在国内和国际都引起了不少关注。今年，中国医保商会更是积极与政府对接，与中国食品药品检定研究院共同筛选了人参、虎杖、银杏叶等植物提取物的国际商务标准，申请成为国家食品标准。另外还联合美国国家卫生基金会（NSF）推出了“植物提取物优质供应商”认证（GEP认证），该认证满足美国《食品安全现代化法》的要求，在工厂审核认证之上更添加了诚信评价认证，有利于植物提取物企业在美国乃至全球市场的品牌和形象的塑造。同时，中国医保商会与UBM欧洲博闻展览咨询有限公司发挥CPhI & NEX 系列全球展会的强大平台作用，借助展会的国际化平台向全球采购商着力推荐通过了GEP认证的优质企业，重塑“中国制造”品牌形象。6月结束的NEX China 2016展会上，共吸引了来自119个国家的10,944海外观众人次，该展会已经成为中国植物提取物企业开拓国际市场的重要营销渠道之一。

更多展会信息敬请关注 www.cphi-china.cn，即刻起您也可以通过访问该网站了解展会最新咨询，期待与您明年六月相约在上海。