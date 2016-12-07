聚焦2017共探蔚蓝 众美联商城2周年庆典即将在香港开幕

产业互联网上半场跑道落定、割据完成，下半程战火将燃

香港2016年12月7日电 /美通社/ -- 2016年12月10日，共探蔚蓝2017中国餐饮酒店领袖峰会暨众美联商城二周年庆典即将在香港开幕。此次将以国际化的姿态荟集各界产业领袖，共同商讨产业发展之机遇。

峰会以“共探蔚蓝”为主题，在商业边界正在重构、商业规则正在重塑的风口下，传统产业与新经济、创新技术与新需求、新兴商业模式与新趋势正在寻求共通融合之际，与各界产业领袖在此次峰会期间脑力激荡、一起探索和发现产业蔚蓝前景。

此次峰会是众美联自2014年起召开的第三届餐饮酒店行业与互联网、资本、金融、传媒等各产业间的年度盛会。产业互联、资源共通，未来必然是一种共享共赢思维，是一种平台竞争战略，是一种共融共生、动态平衡的生态圈系统。行业垂直深度与产业跨界的密切联结，必然会对于产业生态带来更多的空间和可能。

截至发稿时间，来自于内地和香港两地的百强餐饮酒店品牌的企业家，CVC大中华区主席梁伯韬，小南国董事局主席/众美联联合创始人王慧敏，西京投资管理公司主席刘央，1号店联合创始人/荣誉董事长、岗岭集团联合创始人/执行董事长、卓尔集团董事局联席主席于刚，星河世界集团董事长徐茂栋，以及BAT相关的O2O平台高层等大咖确认出席。而且此次活动还得到香港与餐饮相关的官方、行业组织负责人、文化界、金融界等重量级嘉宾的支持，他们将出席此次盛会。

此次峰会的其中一大看点在于餐饮酒店产业与互联网、资本金融以及传媒等产业之间的化学反应，国内O2O的上半场已然完成割据，但下半场才刚刚开始，资源的抢占及深度开发和运用是被资本密切关注的产业互联网生态群落内的各家平台亟待解决的，而这与实体产业的资源倾向密不可分，值得期待。