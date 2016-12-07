SGS联合发起抗菌防臭袜产业联盟

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 11月29日-30日，全国抗菌防臭袜产业联盟成立大会暨首届抗菌防臭袜产业发展大会在诸暨市召开。该次大会由全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会与诸暨市人民政府主办，SGS作为抗菌防臭袜产业联盟的联合发起单位，应邀出席本次大会，并在大会上作了主题为《新形势下抗菌纺织品的要求及检测》的专题分享。通过加入产业联盟，SGS以实际行动，与袜业产业链上下游企业一起，共同推动袜业产业持续、快速、健康发展。



SGS专家发言

抗菌防臭袜通过对袜子进行抗菌加工处理，使袜子具备抗菌功能，以此实现防臭目的。近年来，抗菌防臭袜产业得到迅猛发展，但同时也暴露出很多问题。比如片面强调袜子的抗菌性能而忽视了其他性能，将抗菌性能与防臭性能、消臭性能划等号，过度宣传袜子具有治疗功效。这些问题不解决并任其发展，必将会对产业发展造成不利，甚至可能会因此而葬送抗菌防臭袜的美好发展前景。

全国抗菌防臭袜产业联盟，由全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会联合从事抗菌防臭袜技术创新、产业发展、应用推广、标准检测等相关企业、高校、科研院所、检测单位、服务机构共同发起。旨在通过联合制袜产业链相关企业，以联盟的名义，集合行业力量，解决行业发展中所存在的问题，规范市场秩序，推动产业健康发展。



发起单位授牌

通过联合发起产业联盟，SGS将以协作、开放的态度，凭借SGS全球化和多领域的技术平台，以SGS专业的检测技术能力和在产品供应链管理的丰富实践经验，为成员企业在产品质量管理和质量升级提供强大的技术支持，促进抗菌防臭袜业产业建立规范的质量管理方法和标准体系，助力袜业产业持续、健康、快速的发展。