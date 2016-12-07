鑫合汇成交额破700亿，2017加速布局“千亿级”矩阵

杭州2016年12月7日电 /美通社/ -- 随着全国知名短期理财平台鑫合汇在双十一当天创下了13个小时成交额破10亿的行业新纪录之后，时隔仅25天，2016年12月6日，鑫合汇平台累计交易额迅速突破700亿大关，成为行业中第三家交易额突破700亿的平台，当之无愧成为互联网金融短期理财平台的行业标杆。

成交额“两级”分化加剧，鑫合汇占领“前三”阵营

根据网贷之家2016年11月公布的数据显示，本月网贷行业的成交量为2197.34亿元，P2P网贷行业贷款余额为8079.08亿元，环比（较2016年10月份1885.61亿元）增长16.5%，同比（较2015年11月份1324.76亿元）增长39%。网贷行业累计成交量于十一月已突破3万亿。鑫合汇则以66.16亿元占据全国成交量的3%左右，同比2015年11月增长了126.45%。



P2P网贷平台历史成交量百强榜

而P2P网贷行业的投资人数、借款人数分别为396.77万人、192.50万人，相比10月均出现了较大幅度的上升，分别上升了15.21%、33.29%。投资人数增多原因之一是由于网贷行业中规模较大的平台着力双11热点，形成行业聚焦；其次与问题平台持续退出，平台整体素质提升密切相关。根据报告，11月网贷行业正常运营平台数量为2534家，相比10月底减少了90家，这业从侧面印证了累计交易额已逐渐成为辨别平台实力的重要指标，代表了平台优质资产规模化生产与撮合借款的能力， 交易额和用户数的持续稳定增长则体现了大平台的资金集聚效应。

近日，网贷互联发布《P2P网贷平台历史成交量百强榜》名单，对超过2200家全国正常运营中网贷平台的历史成交量进行统计，截止至2016年11月17日，红岭创投以1955亿3567万、铜板街以1568亿、鑫合汇以655亿100万的历史成交量继续占据成交榜前三。PPmoney万惠以653亿2235万紧随其后，微贷网也已突破600亿大关。小牛在线、翼龙贷、草根投资、小赢理财等平台在400亿区间紧随大平台趋势。



2016年11月P2P网贷行业成交量Top 100平台运营数据

鑫合汇主动合规，平台虹吸效应凸显

从以上数据不难看出，虽然互金专项整治的“重头戏”已拉开战幕，行业进入第二阶段的深度“清理整顿”时期，网贷平台数量增速明显放缓，收益率下降，但对于平台成交量似乎并没有造成太大影响。《暂行办法》和《专项整治》的相继落地，促使网贷行业加速进入“合规期”，但同时也为类似鑫合汇这类优质平台的合规运营奠定了法律基础与地位。鑫合汇始终严格秉承行业自律精神，以合法合规经营为准绳，每一步都紧跟政策变化，甚至走在政策前列。

《暂行办法》规定：网贷平台要在12个月的限期内完成所有整改工作。距离明年8月份，目前还有9个月的合规过渡期，届时所有的网贷平台都必须完成银行资金存管。而鑫合汇于去年12月便已与存管银行签订资金存管合作意向协议，今年9月存管银行系统正式投产，12月下旬存管系统将正式进行对外公测。届时存管系统上线后，银行将会对投资人的投资资金做更有效的流向控制，确保资金安全。这也是鑫合汇积极响应监管政策，向合规方向迈出的重要一步。

另外鑫合汇在限额调整方面也有新举措。零壹财经的关于数据显示，今年11月，行业活跃借款人估计在197.3万左右，同比增加124.2%，环比增长23.8%。投资人数则在434万人左右，环比增加4.5%，单日活跃投资人数在“双11”达到顶峰，约45万。单个借款人（不区分企业或个人）的平均借款金额为10.22万元，较上月减少1.2万元，借款人增多且平均借款金额下降应该与顺应监管、平台开始发力消费金融与小额贷款有关，此外，网贷之家预测借款人数还将持续上升。鑫合汇将积极拥抱监管，从业务类型上新增个贷业务，通过调整业务类型以适应新政要求。个贷产品“鑫安一号”即将于12月份正式上线，借款用户为个人用户，用于个人消费贷、抵押贷和二手房清贷等，以此开始拓展个人贷款业务。届时鑫合汇的平台平均融资额度将会大幅度下降，正式宣告线上产品主动合规升级。大额业务将逐步转移至线下，存量业务到期后退出，从资产源头即符合新政限额要求。

后监管时代，细分领域平台领航优势渐现

政策的紧缩同时也加剧了资产端的竞争，有关资产荒的言论不绝于耳，从客观因素来看，市场规模的不断扩大、2015年宏观经济的持续下行、央行宽松的货币政策以及2015年的三次双降，综合加速了行业的资产荒，进而呈现出优质资产严重稀缺的局面。在未来的资产端竞争时代，只有在细分市场寻求创新，专注于某个细分市场，构建差异化优势，才能够形成平台的核心竞争力，建立起市场壁垒，并在细分领域成为行业标杆。

鑫合汇作为业内领先的以A类过桥资产为特色的短期理财平台，其核心优势在于优质短期过桥资产的生成能力，依托隶属集团中新力合十年的短期金融服务经验，并在此基础上形成了风险控制、产品标准化和市场开拓三位一体的明显优势。

除了行业细分，鑫合汇也坚持做区域细分，2016年初，鑫合汇积极推进“全境化+产品化+互联网化”的资产战略。目前，鑫合汇的优质资产市场已经覆盖了浙江、上海、江苏、北京、山东、安徽、江西、重庆、广东等地。2016年下半年，鑫合汇加速优质过桥资产的深度挖掘，通过互联网化市场推广策略，运用产品化的专业能力，实现整个资产端的整体高效运营。

鑫合汇将会继续加速平台建设和优质资产拓展的全国布局，将继续聚焦短期融资业务，加大投入优化金融标准化产品生成能力、全场景监督的风控能力、互联网化营销三大核心能力，更好的帮助中小微企业解决融资难题。而放眼整个行业在经过自身的净化和外部监管的从严过程之后，越来越多的问题平台会随之出局，到2017年，合规的P2P平台将遵循市场机制的优胜劣汰的准则，成为最终的赢家。