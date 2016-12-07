BioAtla和未名集团完成战略合作的首批四个项目的选择

BioAtla和未名集团完成中国市场战略合作的首批四个项目的选择

BioAtla获得作为2016年CAB项目选择资金余款的3600万美元

圣迭戈2016年12月7日电 /美通社/ -- 关注开发附条件活化生物制剂 (CAB) 抗体治疗药物的全球生物科技公司 BioAtla, LLC 今天宣布，该公司和北大未名生物工程集团有限公司（简称“未名集团”）已经选择了双方合作开发的首批四个 CAB 产品项目。具体候选项目和所针对的适应症没有对外披露。2015年3月，BioAtla（百奥特）和未名集团就在中国大陆、香港、澳门和台湾地区（简称“中国地区”）进行面向特定适应症的特定 CAB 抗体商业化开发达成了战略合作。因此，根据合作协议，在选择所有四种进行开发的2016年 CAB 候选药物之后，BioAtla 在2016年11月1日获得了来自未名集团的3600万美元付款，而这笔钱是双方合作开发所选择的四种2016年 CAB 候选药物（针对特定适应症）的资金的余款。包括上述资金在内，BioAtla 已经在与未名集团签署战略合作协议有关的项目付款和股权投资方面获得了超过1亿美元的资金。

BioAtla 和未名集团正在携手为中国地区的特定适应症开发多种 CAB 候选药物。如果 BioAtla 选择进行授权开发，那么未名集团就会为每种适应症向 BioAtla 支付一笔预先定好的合作费。作为合作协议的一部分，未名集团拥有在中国地区为特定适应症进行特定 CAB 抗体的商业化开发的独家权利，而 BioAtla 则保留在世界其他地区开发这些候选产品和适应症的权利。未名集团有义务在中国地区承担新产品的开发、制造、临床试验和商业化费用。BioAtla 还有资格进一步获得某些里程碑付款和销售额中占比达到两位数的权利金。BioAtla 与未名集团达成的是开放式协议，未名集团可以在选定最初四种抗体适应症之后选择新项目，但是没有规定 CAB 抗体适应症的每年最低数量，BioAtla 所提名的项目的数量和未名集团所选择的项目的数量上不封顶，适应症提名和选择流程依然要遵守合作协议条款的要求。不过，为了在中国地区就已经获得授权的适应症进行 CAB 抗体的持续独家开发，未名集团需要每年为 BioAtla 所提名的某些适应症选择一定数量的 CAB 抗体，这将会让 BioAtla 持续每年至少获得4000万美元的合作费。

进行这项战略合作是 BioAtla 长期计划的基石所在，该公司的长期计划是在中国医药市场上应对不断增长的创新性治疗产品需求。BioAtla 受到专利保护的附条件活化生物制剂平台能够为开发新型免疫治疗带来具有颠覆性潜力的技术，而这些创新性免疫治疗可以在人体内的特定微环境中被激活，例如那些出现癌性肿瘤的环境。CAB 能够以多种不同形式创造，包括裸单克隆抗体 (mAb)、抗体-药物偶联物、免疫检查点抑制剂、双特异性抗体和嵌合抗原受体 (CAR) T 细胞。

BioAtla 总裁、首席执行官兼董事会主席杰伊-肖特 (Jay M. Short) 博士表示：“BioAtla 的战略是根据我们已经获得专利的 CAB 和其它自主研发技术，广泛地追求开发全新治疗产品。中国能够为 CAB 带来极其重要的发展机遇，我们很高兴能够和未名集团进行合作，此次合作能够展现我们双方对落实达成我们共同的目标的承诺与强大能力。我们将在我们的药物开发经验上面继续发展，寻求为我们与未名集团的合作，以及我们与辉瑞 (Pfizer) 的合作和我们自主研发的 CAB 候选产品组合发挥 CAB 平台的潜力。”