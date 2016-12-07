车喵H8 4G 智能云镜12.8登陆京东众筹

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 作为国内“智能网联及云服务平台”开发的领军企业 -- 车喵昨日宣布将在12月8日携带其新款“智能云镜‘车喵H8’”登陆“京东众筹”。车喵作为未来车联网生态圈的倡导者，希望将科技真正以一种更为易用的方式作用于人们的未来生活。全新品牌形象车喵的建立，融入创造不同的品牌基因，延续车喵对科技的专注，结合大数据分析，以创造最佳用户体验为产品核心。力求为人们创造更具人性化的科技产品，打造人车生活方式的生态圈。车喵H8智能云镜的研发与诞生，真正意义上实现了对行车安全的重新定义，开启了车载娱乐个性定制的时代。



车喵H8智能云镜智能后视镜

车喵H8是一款专为家庭安全用车打造的智能云镜，独特车内baby镜设计，让身为司机的爸妈不用回头也能时刻关注后座的宝宝。语音识别、智能导航、音乐、接打电话、4G高速上网、行车记录仪等功能融于一体。这款智能云镜采用7.84寸IPS高清显示屏，清晰美观便于操作。在售后安装服务方面，车喵H8尊享版配置专车专用支架。安装服务网点将覆盖全国，6000家专业安装门店、100多个城市还可支持上门服务，免去用户的后顾之忧。另外相比其他，车喵H8将同时发布一款通用免拆的版本，安装并不需要拆卸原车的后视镜，可以做到真正的即装即用。

在硬件配置方面，车喵H8充分发挥11年积累的通讯行业优势，采用高通骁龙410处理器，带有全网4G模块（目前行业内多采用3G），上网速度更快更稳定，有导航、蓝牙功能、在线音乐、一键拍照分享等常用功能。同时也还将带有云电子狗、行车记录仪、电子预警、ADAS等安全性为主的功能。其中行车记录仪是内外双录的，可以同时显示前摄像头、车内摄像头的画面，且都处于录制状态，后视镜屏幕直接看视频也能清晰地看到不远处的车牌等车前的环境。智能语音操作，0.2秒快速反应，你还没反应它就已经反应了，语音导航、拨打电话、查找生活服务等功能使用起来也方便。

车喵还有一个巨大的优势就是搭建云平台交互中心，用户只需关注微信“车喵”，通过绑定云镜，可以提供车辆信息、云镜流量、车服务等内容。车喵H8究竟还能给我们多少惊喜，给行业多少震撼，12月8日，京东众筹，我们拭目以待。