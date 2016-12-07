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车喵H8 4G 智能云镜12.8登陆京东众筹

2016年12月07日 14:26 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 作为国内“智能网联及云服务平台”开发的领军企业 -- 车喵昨日宣布将在12月8日携带其新款“智能云镜‘车喵H8’”登陆“京东众筹”。车喵作为未来车联网生态圈的倡导者，希望将科技真正以一种更为易用的方式作用于人们的未来生活。全新品牌形象车喵的建立，融入创造不同的品牌基因，延续车喵对科技的专注，结合大数据分析，以创造最佳用户体验为产品核心。力求为人们创造更具人性化的科技产品，打造人车生活方式的生态圈。车喵H8智能云镜的研发与诞生，真正意义实现了对行车安全的重新定义开启车载娱乐个性定制的时代。

车喵H8智能云镜智能后视镜
车喵H8智能云镜智能后视镜

车喵H8是一款专为家庭安全用车打造的智能云镜，独特车内baby镜设计，让身为司机的爸妈不用回头也能时刻关注后座的宝宝。语音识别、智能导航、音乐、接打电话、4G高速上网、行车记录仪等功能融于一体。这款智能云镜采用7.84寸IPS高清显示屏，清晰美观便于操作。在售后安装服务方面，车喵H8尊享版配置专车专用支架。安装服务网点将覆盖全国，6000家专业安装门店、100多个城市还可支持上门服务，免去用户的后顾之忧。另外相比其他，车喵H8将同时发布款通用免拆的版本，安装并不需要拆卸原车的后视镜，可以做到真正的即装即用。

在硬件配置方面，车喵H8充分发挥11年积累通讯行业优势，采用高通骁龙410处理器，带有全网4G模块目前行业内多采用3G），上网速度更快更稳定，有导航、蓝牙功能、在线音乐、一键拍照分享等常用功能。同时也还将带有云电子狗、行车记录仪、电子预警、ADAS等安全性为主的功能。其中行车记录仪是内外双录的，可以同时显示前摄像头、车内摄像头的画面，且都处于录制状态，后视镜屏幕直接看视频也能清晰看到不远处的车牌等车前的环境。智能语音操作，0.2秒快速反应，你还没反应它就已经反应了，语音导航、拨打电话、查找生活服务等功能使用起来也方便。

车喵还有一个巨大的优势就是搭建云平台交互中心，用户只需关注微信“车喵”，通过绑定云镜，可以提供车辆信息、云镜流量、车服务等内容。车喵H8究竟还能给我们多少惊喜给行业多少震撼12月8日，京东众筹，我们拭目以待

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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