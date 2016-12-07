安吉创新竹材获得赞誉 房梁材料今后或可用竹子

湖州2016年12月7日电 /美通社/ -- 你可能听过哆啦A梦的任意门，但听过任意长的竹材料吗？在12月2日举办的第三届竹建筑·竹生活·竹产业高峰论坛上，中国工程院院士、中国竹产业协会副会长、南京林业大学教授张齐生揭开了一种新材料 -- “任意长”竹重组材的神秘面纱。



永裕生产线



张齐生院士致辞



永裕生产线

这个新材料牛在哪？在不久前的G20杭州峰会上，演讲台除了丝绸部分，其他的结构并不是木材，而是竹材。安吉竹出现在峰会上的角角落落，人们可能也以为是木制品。

但是，这只是“文艺版”运用，按照张院士的话来说，高耐竹材料其实已经不算“最新”了，但是加上“任意长”三个字，这意义就大不一样了。

怎么个不一样法？在浙江永裕竹业股份有限公司的厂房里，有国内首个大规格竹重组材连续热压成型机。通过这条全自动流水线，自动铺装的竹材料经过喷蒸预热、高温热压、保温保压和冷却等环节，就能变成建材。这条流水线也是国家工艺林业的重大专项项目，从图纸到目前的设备调试环节历时近四年，最快在本月下旬就可以开始试生产。

采用这条流水线，高耐竹材的厚度可以接近20公分，宽度最大可达50公分，长度上更是像金箍棒似的，想要多长就能多长。最值得一提的是，无论多长，整个板材上只会出现一条切缝，保证了整个材料的抗压稳定性。这种新型材料的强度可达到100兆帕，也就是说，这种竹材每平方厘米的单位面积可以承受一吨的压力。

这能带来一些什么不一样呢？最基本的，原先这种竹材的生产都是模具化的，长度也最多达到2.4米，如果真的用在建筑领域，有些建筑的大梁、柱子压根不止这个长度，拼接又有安全风险，但现在就算是五层楼的梁，高耐竹材也能一气呵成撑得起。由于抗压力强，在支撑同等压力的建筑时，使用竹材的面积也要远远低于木材。

另外要提到的是，竹子是一种可再生资源。相较数十年、上百年成林的木材，竹材成林只需三到五年，对竹材的广泛应用是资源优势的转换，更低碳环保。而且竹子本身所具有的韧性，也能让材料本身“凹”出更多造型，给设计师更多的想象空间。

“竹材的广泛应用，单单是低碳环保理念还不够。安吉竹的转型升级是中国竹产业的典型范例，我们要看到竹材料在多种领域的前景。我一直强调的是，不要千军万马去过独木桥，要八仙过海，这一点，安吉做的很好。”张齐生院士点赞安吉的同时也强调，不断研发新工艺、新技术、新产品，一根竹子的“吃干榨净”也永远是进行时。