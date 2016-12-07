最大规模战争重演“松骨峰战役”全国开启招募

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 66年前，朝鲜战争爆发了，成千上万的志愿军战士们，用自己的鲜血在朝鲜战场上谱写了一首荡气回肠的军歌。66年后的今天，由空中网主办，军武次位面协办的“战争重演”，将把各位军迷“武装”起来，进入弹片横飞的朝鲜战场，一起梦回松骨峰，体验“万岁军”的热血战斗，成为“最可爱的人”。

【视频】

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【重演流程】

12月17日

07:00参演人员和观众在北辰世纪中心停车场集合（地铁15号线奥林匹克公园站 F 出口西二百米）

07:30出发前往河北天漠影视基地（距北京90公里）

11:00点名领取自己的单兵装备，拍摄定妆照

13:00战争重演彩排

18:00集体聚餐

21:00入驻酒店休息

12月18日

07:00起床集合

09:00战争重演演练

12:00午餐

14:00战争重演拍摄

17:00活动结束

17:30返回奥体公园地铁站

活动地点：天漠影视基地

活动报名：http://event.kongzhong.com/tour/

【血战松骨峰，三十八军万岁】

1950年11月30日，一座没有多少松树、半土半石的小山头“松骨峰”成为了整场战斗的关键。38军112师335团1营3连奉命占领并坚守“松骨峰”制高点、切断美军后撤路线。整场战役持续了两天两夜，3连打光子弹后，开始使用刺刀肉搏，甚至带着满身的火焰与美军同归于尽！战斗结束时，整个连队仅活下来7人。因为38军的优异表现，彭德怀总司令激动地在嘉奖电的结尾写下“三十八军万岁！”的话语，从此38军也被称为“万岁军”。

【战壕雪地实景，还原最真实的松骨峰战场】

本次“战争重演”完美模拟“松骨峰”的战斗环境，志愿军战士们将在凛冬的狂风大雪中匍匐在战壕里，一边躲避炮火一边朝联合国军射击。我们将搭配最好的后勤保障和专业的剧组团队，以重现当年残酷的“松骨峰战役”。

【轻重机枪齐上阵，陆战坦克来冲锋】

本次重演，主办方为军迷们精心准备了两军武器装备。每一件武器装备均是通过精心考究挑选，从志愿军的“万国装备”到联合国军的单兵步枪，都有自己的故事。作为人民志愿军，你可以“八百里开外用步枪消灭敌人”，也可以和“万岁军”战士一样端起轻重机枪，体验一把，阵前遇大敌处变不惊的心境。而联合国军则使用更加精良的“美械”装备，利用装备的优势体会在阵地间冲锋所向披靡的感觉，甚至你可以驾驶坦克向志愿军阵地发起攻击。

【还原历史服装，细节成就完美】

尊重历史是战争重演的根本，本次重演的两军军服均是根据历史考究，并寻找严谨的服装厂特别定制而成。

【战争重演战士召集，下一位英雄就是你】

震撼人心的现代战场，真枪实弹的两军对抗，这是一场属于军迷的盛宴。“战争重演”征兵令正式发布。在抗美援朝66周年纪念之际，让我们一起穿越回大雪与炮火交错的朝鲜战场，重现松骨峰血战，成为下一位英雄吧。

活动报名：http://event.kongzhong.com/tour/