李锦记亮相2016中国（国际）调味品及食品配料博览会

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 2016年11月30日至12月2日，2016中国（国际）调味品及食品配料博览会（简称调博会）在上海世博展览馆召开，一年一度，精彩纷呈，“味”你而动。中国调味品协会会长、恒顺集团董事长张玉宏，中国调味品协会常务副会长兼理事会总干事卫祥云，中国调味品协会副会长兼秘书长、经销商会会长白燕，李锦记企业事务执行副总裁孔君道等协会领导和企业嘉宾出席了本次博览会开幕式。李锦记、联合利华、恒顺、中国盐业总公司、益盐堂、东古、加加、美味鲜、安琪等数百家国际知名调味品企业受邀参加此次展会。本届博览会规模庞大为历届之最，并且在吸取往届精华的基础上创新了活动形式和内容，为调味品业内人士提供了专业的互相交流和共同学习的平台。



李锦记企业事务执行副总裁孔君道在开幕式上和协会领导一同剪彩

为加强调味品行业食品安全自律，提高风险防范意识，开幕式当天上午，中国调味品协会联合相关职能部门组织开展了以“尚德守法，共治共享食品安全”为主题的2016中国调味品行业食品安全自律活动。食品安全是食品行业和产业发展的基石，百年民族企业李锦记自创立以来就严格要求自己，首创并始终坚守“100-1=0”的管理理念，从农田到餐桌严格把控每一道品质关，决不允许一丝一毫的失误。以30多道生产工序、200多个质量控制点确保生产全过程的品质标准，卓越品质深得消费者信赖和业内同行的认可，并获颁“2016年度食品安全管理工作先进企业”的奖杯，孔君道先生现场代表李锦记签订了食品安全自律承诺书，庄严承诺严格自律，保证食品安全。

随后，李锦记企业事务执行副总裁孔君道先生和企业事务总监陈姝女士一同接受了食品商务网的采访，并和记者分享了李锦记2016年的大事件：今年9月，李锦记（新会）食品有限公司获颁国家质检总局“信用管理AA级企业”评级授牌。而在举世瞩目的杭州G20峰会上，李锦记历经层层筛选和一道道严苛检测成为峰会调味品供应商。前不久成功返回地球的神舟十一号载人飞船，李锦记香辣酱、麻辣酱、凉拌酱、甜辣酱、豆瓣酱、甜酱等六款酱料入选为航天员佐餐酱料，是李锦记继“神九”、“神十”之后再度助力祖国航天事业。孔君道先生表示，李锦记是中国调味品协会副会长单位，同时也是每年调博会的特别赞助企业。多年来，双方一直保持着良好的关系与密切的合作，今年更是一如既往地支持此次博览会。李锦记愿在协会的领导与协调下，与业界同仁一起努力，不断优化行业环境，努力把中国味道之精髓发扬海内外，为行业再创辉煌。

中国调味品协会五届四次理事会也同期召开，会议通报了五届四次理事会工作总结及五届五次理事会工作计划，并提交大会代表审议通过。会议同时通报了2015年中国调味品行业著名品牌企业100强统计企业的基本情况，并就理事会工作内容及工作方向进行了探讨。

在当晚的“CFE2016理事会招待晚宴”上，由企业事务团队、厨务团队、销售团队和市场部团队组成的李锦记代表团共同出席了盛宴，并荣获中国调味品协会颁发的“2016年中国调味品产业国际影响力企业”、“2016年中调味品产业厨师热衷品牌”、“2016年中国调味品产业消费者放心品牌”、“2016年美食达人最喜爱调味品品牌”和“中国调味品展最佳合作伙伴”五项荣誉，2016年李锦记调研市场，潜心研发，不断创新，以质量百分百坚持和一如既往的努力付出、赢得满载而归。



李锦记获中国调味品协会领导颁发多项荣誉

此次博览会历时三天，李锦记始终以“发扬中华优秀饮食文化”为使命，本次以经典中国红精彩亮相，吸引了无数同行和消费者驻足参观。每次展位都会有整面“李锦记历史墙”，讲述李锦记从1888年创立以来128年的执着努力和硕果累累，让消费者们对李锦记有了更深入的了解和信赖。秉承“永远创业精神”，李锦记不断推陈出新，本次展出的就有近期研发上市的有机醇味鲜特级酿造酱油，在 “色素、味精、香精、防腐剂、甜味剂” 零添加的基础上，选用有机大豆，味美更健康营养。与此同时，展位上李锦记大厨烹饪各色菜肴供来访客人品尝，精心挑选的食材和李锦记调味品完美结合、好评如潮，阵阵香味回旋弥漫在整个展馆上空。品尝之后，还能当场以优惠价格买到心仪的调味品，活动期间李锦记展位人头攒动、如火如荼。



协会领导莅临李锦记展位了解新品情况

李锦记集团主席李惠中先生发来祝贺，并对中国调味品协会的多年支持和消费者的信赖表示了由衷的感谢，李惠中先生说：“务实、诚信、永远创业精神是李锦记的集团信念和做人准则，李锦记会继续将食品安全放在首位，严格自律，积极把控每一道质量关，努力研发更健康更受消费者喜爱的新品，和业内同仁多交流沟通，肩负起传承中国味道的重任，为调味品行业的发展做出贡献。”