宜兴氿洲开元名都大酒店12月10日试营业

杭州2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月10日，宜兴氿洲开元名都大酒店试营业。标志着开元酒店集团旗下开元名都品牌落户江苏宜兴，也是继波司登国际开元名庭大酒店后又一家开元酒店进驻江苏。



宜兴氿洲开元名都大酒店开业海报

宜兴氿洲开元名都大酒店由全球酒店集团30强、国内高星级连锁酒店集团第二的开元酒店集团委托管理，矗立宜兴市团氿南岸，毗邻江南园林 -- 国家4A级景区宜园，是集餐饮、客房、会议及休闲娱乐为一体的豪华商务度假型酒店。

面“氿”生情，匠心独具

宜兴氿洲开元名都大酒店位于中国紫砂壶原产地“中国陶都”宜兴，总占地面积1.9万余平方米，总建筑面积9万余平方米。地理位置优越，距市核心商圈 -- 蛟桥河商业步行街及人民路仅1公里，距市政府3公里；距高铁站5.6公里，长深、沪宜高速出口5公里；周边风景优美，团氿景区咫尺之遥，让酒店“离尘不离城”，静享繁华城市的一方净土。

酒店拥有366间（套）客房，视野开阔，面氿湖景房秀丽景色一览无遗；西餐厅优雅静谧，中餐厅别致典雅，国风堂包厢文化气息浓郁；同时，还拥有2个千人宴会厅在内的7间不同规模的高档会议室，配备超大高清LED电子屏；精心设计的户外景观露台，位于酒店5层，面积达2000余平方米，凭栏远眺，团氿秀景一览无遗，是户外草坪婚礼、鸡尾酒会、闲暇小憩的理想之所。4楼康体中心配有室内恒温泳池、健身房、棋牌室、乒乓球室、台球室等休闲娱乐设施。酒店秉承“为宾客提供东方文化和国际标准完美融合的服务”的宗旨，满足并超越每一位宾客的需求，展示殷切贴心的开元关怀。

千年陶都，继往开来

宜兴市，古称“荆邑”、“阳羡”，位于江苏南部，太湖西岸，中国著名陶都，连续多年被评为福布斯中国大陆最佳县级市，2015年位居中国百强县市第六名，2016年被国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区。

宜兴氿洲开元名都大酒店在这千年陶都拔地而起，酒店将充分利用宜兴的自然、人文、历史、社会等有利条件，在开元酒店集团的支持下，将宜兴氿洲开元名都大酒店打造成宜兴最具特色的豪华商务度假型酒店，为宜兴带来全新的气象，为宜兴的城市发展注入全新的活力。

酒店已收到众多企业年会、婚宴宴会等预订咨询信息，开元品牌号召力初显，酒店优秀的管理能力、接待能力也将逐步得到宾客认可。为回馈广大宾客的支持与关注，酒店推出一系列的优惠措施：试营业期间，299元起即可体验高级市景房；国风堂包厢消费即有机会获赠自助晚餐券；周末自助晚餐6折售。