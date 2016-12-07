民生证券携手璇玑开发数字化资产配置系统

开启券商财富管理新天地

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 有着30年发展历史的券商民生证券与国内领先的科技服务公司璇玑公司（PINTEC集团旗下子公司）达成战略合作，由璇玑为民生证券即将推出的数字化资产配置系统提供技术服务。该数字化资产配置系统将致力于为中国新兴中产阶级提供稳健、个性化的资产配置解决方案。这一解决方案在国内券商行业处于领先地位，体现出双方“科技让金融变平等”的合作宗旨。

新兴中产阶级缺乏适合的理财工具

伴随着十多年的国内经济高速增长，国内新富人群和中产阶级（拥有30万到300万人民币可投资金额）的人数也逐渐增多。

根据市场公开数据显示，截至2015年末，我国个人可投资财产已经超过100万亿人民币，而人们的投资渠道仍显落后 -- 存款占比为40%，不动产投资占比为35%，其他如股票投资、债券投资总额相加不足20%。这样的资产配置一方面体现出我国过去十余年以房地产为主导的经济发展形态；另一方面也体现出国民投资渠道的长期匮乏状态。

近年来随着国内经济进入新常态，市场普遍出现优质“资产荒”，很多人将投资方向瞄向股市和楼市，这种集中投资的行为抵御风险的能力较差。现代资产配置理论已经证明，仅依靠单一的投资渠道并不科学，分散的大类资产配置才能很好地对冲风险，取得相对稳定的收益，更加适合以中产阶级为代表的大众人群。

崛起的中产阶级虽然拥有强烈的投资意识，却缺乏合适的渠道和方法，想要求助私人银行和理财顾问，却由于其动辄上千万的服务门槛而被拒之门外。而自主投资，又往往受到行为金融学中描述的“行为偏差”的影响，容易受市场波动影响而陷入追涨杀跌的困境中。传统的私人银行和高端财富管理因为人力成本与运营成本，无法降低门槛面向日益扩大的中产阶级提供财富管理服务。

数字化资产配置系统填补中产阶级理财空白

2010年之后，美国的科技金融公司和大型金融机构，开始探索用计算机和互联网技术开发智能化的资产配置工具，智能资产配置（Robo-Advisor）开始浮出水面，wealthfront、betterment等创业公司迅速跻身独角兽行列；传统金融巨头如高盛、UBS、嘉信、贝莱德、富达等也纷纷涉足，意图利用科技服务大众理财市场。

智能资产配置是指利用量化策略和机器学习算法，结合大数据的应用，为客户构建符合风险偏好、投资期限、客户画像的个性化的基金投资组合，将资产投到风险相关性低的不同资产大类中，并将组合风险控制在客户的风险承受范围之内。之后，系统将根据市场状况、客户个人情况、和客户持有资产情况持续提供智能调仓优化等服务，保证客户的组合风险被实时控制在个人承受范围之内。

这种技术能够为普通人提供专业的个性化的金融服务，将过去只为私人银行客户提供的服务也能平等的提供给中产阶级用户。另外，智能资产配置强调纪律和理性，也避免了人为的情绪波动造成的影响。

从去年开始，智能资产配置的浪潮也开始进入中国。据招商证券预测，到2020年，我国智能资产配置管理规模有望逼近6万亿，行业年收入超百亿。

民生证券即将推出的数字化资产配置系统，标志着金融机构正式开始进军智能化理财领域。近日，招商银行也高调推出了自己的智能资产配置产品。金融机构的进场，对中国财富管理的升级发展将起到重大的促进作用。

大型金融机构联合专业技术公司，科技金融进入新阶段

在此次合作中，民生证券将发挥其在专业研究、渠道、品牌等方面的综合优势，璇玑发挥技术优势，强强联合，深度合作，共同打造此款数字化资产配置系统。

民生证券副总裁金葵华表示，科技金融是金融行业发展的趋势之一，而在当下资产荒、人民币波动、黑天鹅事件频发的时代，智能型的资产配置系统将降低客户的组合波动，更好的为客户提供长远的回报，是财富管理业务的大势所趋。民生证券最近刚荣获了“最具服务精神互联网券商”奖项，这次研发数字化资产配置系统，也是这一服务精神的具体提现。

“民生证券通过与璇玑这样的科技服务公司合作，从战略层面提升产品与服务，深度利用技术为客户提供良好的增值服务，为客户提供有价值的财富管理，希望成为行业的领跑者。”金葵华表示。

璇玑CEO郑毓栋表示，中国的科技金融已经进入新的阶段，主流金融机构开始进场，而投顾业务需要在合法合规下开展，拥有牌照的金融机构有着天然禀赋。民生证券与璇玑这种新型科技企业在财富管理领域的合作，在国内尚属首例，是中国科技金融进入新阶段的标志性事件。