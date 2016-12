孟山都公司成立“碳中和联盟”推动碳中和运营目标实现

农业部门加强合作,合力应对气候变化挑战

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 减少农业温室气体排放、应对气候变化是一项严峻的挑战,需多方协作。日前,孟山都公司 (NYSE: MON) 宣布成立“碳中和联盟”(Carbon-Neutral Collaborative),并召开首次联盟会议,以推动农业现代化进程,促进农业温室气体减排。“碳中和联盟”由农业温室气体专家团组成,负责农业温室气体排放计算框架的制定,并为孟山都提供碳中和实施建议,推动公司2021年碳中和运营目标的实现。

孟山都公司总裁兼首席运营官 Brett Begemann 表示:“尽管气候变化构成复杂,并存在地区性差异,但在农业及环境科学领袖力量的引领下,过去的一年里,农业种植者与其他社会各界围绕气候变化议题进行了积极且富有成效的探讨和努力,让人深感振奋,倍受鼓舞。”

其中一项重要的成果是美国农业部国家自然资源保护局 (U.S. Department of Agriculture-Natural Resources Conservation Service) 为国家玉米种植者协会 (National Corn Growers Association) 提供了100万美元的环保创新补贴,以推动农业温室气体减排。孟山都和其它合作伙伴积极参入,其中孟山都提供了160万美元的资金支持。

美国农业部环保创新补贴与孟山都“碳中和联盟”拥有一个共同目标,即:开发一套可延展的、经过验证的碳计量方法,创建一个透明的系统,从而评估和统计特定农业生产方式的碳减排效果。“碳中和联盟”专家团成员除孟山都公司外还包括来自以下企业的专家:

AgSolver股份有限公司 (AgSolver, Inc.)

应用地理解决方案公司 (Applied GeoSolutions)

气候智能股份有限公司 (Climate Smart Group Inc.)

农业温室气体研究联盟 (Coalition on Ag Greenhouse Gases)

科罗拉多州立大学 (Colorado State University) CropGrower有限责任公司 (CropGrower, LLC)

堪萨斯州立大学 (Kansas State University)

国家玉米种植者协会 (National Corn Growers Association)

土壤健康合作会 (The Soil Health Partnership)

伊利诺伊大学芝加哥分校 (University of Illinois at Chicago)

建立“碳中和联盟”的同时,孟山都与农业种植者等多方积极合作,倡导并参与其他活动,推广碳中和作物大规模种植,共同应对气候变化,包括:

成立美国中西部大田作物联盟 (Midwest Row Crop Collaborative),联合食品和农业公司,帮助农民提高土壤健康,改善水质;

参加世界商务委员会 (World Business Council) 的气候智能型农业工作组,发起联合行动,促进气候智能型农业系统在全球的应用,推动可持续发展;

与土壤健康合作会 (The Soil Health Partnership) 合作,邀请100名种植者进行可持续农业实践,并通过数字方法证实农民在温室气体减排中发挥着重大作用。

在2016年年初,孟山都还委托第三方专家团队 ICF International 对美国农业生产温室气体减排潜能进行了深入评估。根据调研报告,覆盖作物、保护性耕作和精准肥料管理是促进农业减排的三大最佳农耕方案。如果大面积推广最佳农耕方案,仅美国一个国家就可减少1亿公吨的二氧化碳排放。2016年夏秋两季,孟山都与20多位土壤健康领域的学术专家分享了该报告调研结果。

与此同时,孟山都还与美国玉米种子生产者积极开展合作,调研最佳农耕方案的应用情况,并为他们提供指导,推广最佳农耕方案的应用。此外,孟山都内部团队在作物保护业务领域也积极开展了一系列温室气体减排措施,包括:

进一步优化作物保护产品供应链,减少生产和运输环节的温室气体排放;

制定内部碳价格体系,用于评估公司节能投资措施。孟山都计划2017年用燃气锅炉替代燃煤锅炉,预计每年可减少4.2万公吨二氧化碳排放;

提高可持续发展指数排名,评估玉米种子种植合作伙伴。

应对气候变化的严峻挑战需各行业通力协作。在2016年11月召开的联合国气候变化框架公约缔约国大会 (COP22) 上,孟山都同其他公司共同签署了一份公开声明,承诺继续推动《巴黎协定》。

欲了解更多关于孟山都应对气候变化举措、相关项目进度及合作成果信息,请登录www.monsanto.com/sustainability网站,阅读孟山都可持续发展报告等相关信息。

英文阅读

Agriculture Industry Comes Together to Address Climate Change

http://news.monsanto.com/press-release/climate/agriculture-industry-comes-together-address-climate-change

孟山都公司

孟山都公司致力于通过不同的农田解决方案来满足不断增长的世界人口对于食物和营养的需求。我们生产包括玉米、大豆和棉花等主要农作物以及果蔬种子,帮助全球农民高效使用水和其它重要的自然资源的同时获取更好的收成。我们着重于不断地寻找和开发既保护土壤健康又可持续发展的农田解决方案,帮助农民通过应用农田和气候数据科学来改善农耕模式保护自然资源,以及提供不同的作物保护产品降低害虫和病害给作物带来的危害。与此同时,我们通过不同的项目和合作关系,与农民、科研人员、非盈利组织、大学院校和其它机构携手合作,共同面对诸多严峻挑战。欢迎您登陆我们的官方网站 monsanto.com,Monsanto.com.cn,discover.monsanto.com, discover.monsanto.com.cn,了解更多关于孟山都公司、可持续发展承诺以及我们两万多名专注于农业发展的孟山都员工。也欢迎您关注孟山都社交媒体官方微信(“孟山都公司”)、微博(“孟山都中国”),twitter.com/MonsantoCo 和公司博客 Beyond the Rows® at monsantoblog.com ,或者通过订阅 RSS Feed 了解公司的最新动态。