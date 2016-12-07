青年广场举办首届《CULTURE @MAZE亚洲青年电影节》

香港2016年12月7日电 /美通社/ -- 青年广场一直举办不同的电影欣赏活动，希望通过电影文化艺术与青年人分享正面的资讯，题材包括励志、文化艺术、环保，甚至人生哲理等。今年青年广场将首次举办《CULTURE @MAZE亚洲青年电影节》，精选十三部来自亚洲不同地区的电影放映，以培育青年人对电影文化艺术的兴趣及鉴赏力，并促进文化交流及对亚洲文化的认识。



青年广场CULTURE @MAZE亚洲青年电影节

继今年11月23日下午举行了《CULTURE @MAZE亚洲青年电影节》启动仪式暨新闻发布会，亚洲青年电影节精彩节目连绵不绝，青年广场将举办电影放映会，于今年12月27日至明年1月1日，一连六天播放十三部参展作品。十三部参展作品分别来自亚洲不同国家及地区包括：中国内地、香港、澳门、台湾、泰国、新加坡、马来西亚、日本、韩国、印度及以色列，好戏连场，幕幕精彩，公众人士可浏览青年广场网站以获取门票及到场欣赏。

《CULTURE @MAZE亚洲青年电影节》系列活动，其中包括影人对谈、与影同行、及电影放映。青年广场于启动仪式当晚率先举办了《影人对谈》分享会，邀请马来西亚电影《爱存在》导演汤小康及新加坡电影《新兵正传3：蛙人传》导演梁志强，亲自与青年人分享电影人星光背后的点滴经历，激励青年人坚持梦想。而《与影同行》也在12月4日顺利举行，由Walk in HK带领青年人参观香港不同的电影取景场地，从柴湾走到中上环一带，细味每个电影情节。

十三部参展电影作品如下：

No. 放映日期 放映时间 国家及地区 电影 1 27. 12. 2016 14:00 - 15:50 澳门 那一年，我17 2 27. 12. 2016 18:00 - 19:35 香港 点五步 3 28. 12. 2016 19:00 - 20:49 中国内地 七月与安生 4 29. 12. 2016 19:00 - 20:43 台湾 六弄咖啡馆 5 29. 12. 2016 21:15 - 22:36 马来西亚 爱存在 6 30. 12. 2016 18:00 - 20:00 中国内地 陪安东尼度过漫长岁月 7 30. 12. 2016 20:30 - 22:12 日本 福岛扶桑花女孩 8 31. 12. 2016 14:00 - 16:33 印度 来自星星的PK 9 31. 12. 2016 18:00 - 20:07 韩国 我大佬系男高音 10 31. 12. 2016 20:45 - 22:34 泰国 来自日记的妳 11 01. 01. 2017 14:00 - 16:15 新加坡 新兵正传3：蛙人传 12 01. 01. 2017 18:00 - 19:41 以色列 洪水 13 01. 01. 2017 20:15 - 22:08 香港 幸运是我

活动介绍：http://www.youthsquare.hk/chi/hot-news/203/

新世界设施管理有限公司

新世界设施管理有限公司为新世界集团成员（香港股份代号：00017），属旗下全资附属的非盈利公司，以培育及发展青年潜能为任务，支持青年贡献社会，致力于将青年广场发展为鼓励全港青年交流知识及经验、培养领袖才能及有利青年探索潜能的平台。

青年广场

青年广场于2010年正式启用，为香港特别行政区政府民政事务局的青年发展项目。致力凝聚青年人的力量，集结全港的青年发展活动，让青年人拥有理想的场地以发展潜能，一展所长。青年广场的设施包括设有643个座位的Y综艺馆、Y剧场、多用途场地及设有148间客房的Y旅舍等。2015年青年广场庆祝5周年之际，已主办了近100个围绕三大主题 -- “音乐与舞蹈”、“文化与艺术”及“社区参与”的主题活动，并与其他团体协办了超越6,500个青年活动，服务超过150万人次；而 Y 旅舍亦接待了超过5万名来自50多个国家或地区的青年人到香港交流。位于柴湾的青年广场由新世界设施管理有限公司以非盈利模式负责营运及管理。

6G是青年广场的重要指导原则，包括悉心培训、培育成长、发挥所长、环保绿化、环球视野及回馈社会。

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图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161207/8521608011