艾美酒店携手MALIN + GOETZ品牌揭幕全球独家合作

全球备受追捧的护肤品牌MALIN + GOETZ为艾美酒店独家设计全新系列沐浴用品

为全球艾美宾客开启焕然一新的目的地探索之旅

2017年初，全球范围内的一百多家艾美酒店将启用全新系列沐浴用品

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳斯达克股票代码：MAR）旗下艾美酒店及度假酒店，今日宣布与风靡全球的护肤品牌 MALIN + GOETZ 正式合作，为艾美酒店独家设计全新系列沐浴用品。2017年初，全球范围内的一百多家艾美酒店将启用全新系列沐浴用品。源于巴黎的艾美酒店与 MALIN + GOETZ 将为充满好奇心的旅行者开启焕然一新的艾美目的地揭秘之旅。这也是同样传承着对艺术设计与发现探索热情的 MALIN + GOETZ 首次与酒店品牌开展全球合作。



艾美酒店启用MALIN + GOETZ全新系列沐浴用品

此次合作，MALIN + GOETZ 为艾美酒店的宾客们特别定制了旅行中必备的沐浴用品，精心挑选了能带给宾客美好情绪的原材料和高效配方，适合各年龄段及各类肤质，让艾美宾客在旅途中邂逅难以忘怀的护肤与护发体验。全新推出的沐浴用品套装包含 MALIN + GOETZ 的明星产品 -- 鼠尾草沐浴露、薄荷洗发水、芫荽护发素、青柠香皂以及维他命B5身体乳，搭配适宜旅行的瓶身设计，保证了宾客旅途中的便利。

“艾美酒店一直保持着对目的地、文化及美食的探索热情，为宾客带来独具特色的揭秘之旅。此次与 MALIN + GOETZ 的全球独家合作将更好地提升我们的宾客体验，尽享焕然一新的美好旅行时光。”艾美酒店及度假酒店全球品牌领导人李伯恩（Brian Povinelli）表示，“让我们倍感激动的是，MALIN + GOETZ 品牌创始人马修·马林（Matthew Malin）与安德鲁·戈茨（Andrew Goetz）同样热衷于设计及探索，并将这种热情延续到作品及宾客的体验之中。这一点恰好也与艾美酒店的品牌理念不谋而合。”

“艾美酒店致力于带领富有好奇心的旅客开启目的地探索之旅，而 MALIN + GOETZ 则一直热衷于唤醒人们的感官体验，两者的合作可谓是天作之美。”MALIN + GOETZ 的联合创始人之一安德鲁·戈茨（Andrew Goetz）表示。另一位联合创始人马修·马林（Matthew Malin）则强调：“独特的香氛可以给使用者带来全然不同的体验，它能够唤起潜藏在脑海深处的记忆，犹如带领我们跨越时间与空间，探索全然不同的美妙感受。正因如此，MALIN + GOETZ 是艾美酒店非同凡响的搭档，更是艾美宾客的最佳旅伴。”

目前，随着艾美酒店的全球版图不断扩张，旗下酒店数量也在不断持续增长，在全球的各大重点城市拥有众多正在筹备及翻新的酒店。此次全新推出的系列沐浴用品将在全球所有艾美酒店客房中同步推出，同时，此次合作也标志着 MALIN + GOETZ 在全球范围内的扩张，该品牌今年已在伦敦开设两家新门店，并计划明年年初在香港开设一家新店。

垂询更多相关信息，请访问 www.lemeridien.com 和 www.malinandgoetz.com。

关于艾美酒店及度假酒店

艾美酒店在全球拥有100多家酒店，达到品牌历史中最为强劲、最为多元化的全球酒店分布。作为一个源于巴黎的酒店品牌，艾美酒店为创意思维的宾客在其全球目的地打造非凡生动的旅行体验。“探索世界、揭秘目的地”是艾美酒店的品牌承诺，通过与意利咖啡、乐高、强尼·伊兹英、格雷·马林和新浪潮乐队等不同领域艺术家的全球合作，艾美酒店将这些元素转换为全方位的宾客体验。未来5年，艾美酒店将着重于美国和亚太市场的发展，进一步在全球热门目的地拓展酒店布局。更多信息，请访问www.lemeridien.com/cn ，或关注品牌官方微博：@艾美酒店及度假村LeMeridien。

关于万豪国际集团

万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）是全球最大的酒店集团，总部位于美国马里兰州贝塞斯达市，在全球110多个国家和地区拥有逾5,700家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括：宝格丽酒店及度假酒店，丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，瑞吉酒店，W 酒店，艾迪逊酒店，JW 万豪酒店，豪华精选酒店，万豪酒店，威斯汀酒店，艾美酒店，万丽酒店，喜来登酒店，万豪SM Delta酒店，万豪行政公寓，万豪度假会，傲途格精选酒店，Tribute PortfolioTM，Design HotelsTM，盖洛德酒店，万怡酒店，福朋喜来登酒店，SpringHill Suites 酒店，万枫酒店，Residence Inn 酒店，TownePlaceSuites 酒店，万豪AC酒店，雅乐轩酒店，源宿酒店，Moxy酒店，以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划：万豪礼赏SM计划（含丽思卡尔顿礼赏计划）和SPG俱乐部。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.marriott.com.cn，了解公司最新新闻请访问news.marriott.com.cn和关注@MarriottIntl。

关于 MALIN+GOETZ

12年前，马修·马林（Matthew Malin）和安德鲁·戈茨（Andrew Goetz）推出了同名护肤品牌 MALIN+GOETZ，并在纽约的切尔西区开设了首家旗舰门店，并以精湛的建筑设计而闻名。多年来，MALIN+GOETZ 品牌持续扩张，屡获殊荣的配方和标志性的精美包装也随着纽约和洛杉矶门店数量的不断增加而趋步完善。此外，MALIN+GOETZ 在全球其他地区还通过部分优选零售商向市场提供产品。在许多消费者的眼中，MALIN+GOETZ 就是健康肌肤的代名词。其每一件产品均选用值得信赖的天然原材料，以最温和的方式带来非凡体验，同样适用于最敏感的肌肤。在全球各大潮流都市中，MALIN+GOETZ 品牌获奖无数的产品也备受护肤达人的推崇，简约而优雅，完美契合摩登男女的需求。