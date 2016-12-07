浙江国际赛车场摘取Transform Awards两项品牌大奖

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 中国首创综合性赛车运动目的地 -- 浙江国际赛车场，在“2016 Transform Awards”亚太区颁奖典礼上一举囊括“最佳新品牌策略/创意银奖”和“最佳视觉识别铜奖”两项大奖，为中国赛车行业品牌建设树立了新的标杆。



2016 Transform Awards 亚太区最佳新品牌策略创意银奖和最佳视觉识别铜奖



浙江国际赛车场品牌设计

Transform Awards 由全球权威品牌发展及塑造类杂志 Transform Magazine 举办，在品牌建设领域有着举足轻重的地位。奖项按区域划分为欧洲、美洲、以及亚太区，用以表彰拥有卓越表现的品牌以及品牌塑造者。此次“2016 Transform Awards”亚太区颁奖典礼于2016年11月24日在香港举办。

浙江国际赛车场作为国内赛车领域新进品牌，于创立之初便力求创新，打破单一的场地经营模式，打造综合性赛车运动目的地。此次获得“最佳新品牌策略/创意银奖”正是对这一品牌策略的巨大肯定。在品牌设计方面，为表现“Accelerate Your Senses”的品牌理念，浙江国际赛车场采用极速大气的带状视觉元素，搭配具有视觉冲击力的橘色设计，淋漓地展现了速度掌控、品质体验的赛车视觉传达。最终获得“最佳视觉识别铜奖”。

作为国内首创的综合性赛车运动乐园，浙江国际赛车场通过对目标受众和国际领先品牌的深入调研，发掘赛车爱好者运动体验和生活方式方面的多重需要。依托专业的 FIA 二级赛道及运营团队，浙江国际赛车场通过创新的商业合作模式以及专业细致的星级服务，全力打造集专业赛道运营、餐饮、酒店、商业、娱乐等为一体的全方位赛车生态圈。

在品牌竞争日趋激烈的今天，鲜明的品牌形象和品牌创新意识愈加重要。浙江国际赛车场创始人蒋振东（Kevin Jiang）表示：“此次能够一举斩获两项 Transform Awards 大奖及荣誉，我和创始团队感到非常荣幸。这不仅是我们在亚太地区所获得的行业认可，也是对创始团队在品牌塑造方面不懈努力、精益求精的充分肯定。浙江国际赛车场将始终保持活跃的创造力和独到视角，为我们中国的汽车运动爱好者带来独具特色的沉浸式赛车生活体验。”

浙江国际赛车场将于2017年正式面向市场运营，届时也将带来一系列具有国际影响力的顶级赛事，包括法拉利挑战赛、亚洲勒芒系列赛、宝珀 GT 杯、2017年克里欧杯系列赛、亚洲超跑锦标赛等。