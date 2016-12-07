环球风尚盛典圆满落幕 杨澜、陆川等被授予风尚领秀

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月6日，由人民网、环球时报、环球网和《环球TIME》新闻客户端联合主办，环球网承办的2016环球风尚年度盛典在北京竞园艺术中心璀璨开启。作为人民网成立20周年的系列活动之一，本届盛典以“减·益世界”为主题，由知名主持人郑紫豪和吴婧主持，进一步推动“让公益时尚起来，让时尚公益起来”之道的深度落地。人民日报社副总编辑、人民网董事长王一彪，全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会主席韩方明致开场词。中国扶贫基金会副会长江绍高、中国互联网协会秘书长卢卫、人民网总裁牛一兵、人民网总编辑余清楚、环球时报总编辑胡锡进、环球时报副总编辑谢戎彬、环球网总经理许丹丹等领导出席。公益和时尚领域的专家、名人、明星、企业家、媒体人士等五百名嘉宾齐聚一堂，共同倡导和践行“环球风尚”理念。

“2016环球风尚”评选自9月1日正式面向全社会征集公益项目以来，相继经历了申请投递、入围公投、综合评议和评选结果揭晓四个阶段。由深圳国际公益学院院长、北京师范大学教授王振耀，《新周刊》创始人、太阳Live 创始人孙冕，WWF世界自然基金会中国总干事卢思骋，时尚集团副总裁王凯霏和中国公益先锋人物、免费午餐发起人邓飞组成资深评审团，由戴玮、十一郎、耿栋、王丹妮、Ana Coppla、李铃铛、Lady聊聊、石勇、赤道少女和咸贵人组成自媒体评审团，从启发大众、跨界探索、有效传播三个层面，结合今年“减”的主题，分别对公益项目、公益企业进行独立打分。最终，“2016环球风尚”组委会根据评审团打分，参考网络投票结果，推出生动诠释时尚与公益跨界理念的“风尚榜样”、“风尚公益创新奖”、“风尚进取奖”、“风尚众誉奖”和“风尚潜力奖”，以此引导大众拓宽视野、拓展思路。

知名媒体人、阳光媒体集团主席杨澜，中国导演、编剧、制片人陆川，中国九球天后潘晓婷，中国香港男歌手、演员陈晓东，著名歌手许飞，奥运冠军高敏被授予“风尚领秀”人物，凭借他们在各自领域的影响力，向全社会释放时尚与公益的跨界力量。当晚，“风尚领秀”人物揭晓了包括“今日头条寻人”、“中国儿童失踪预警平台”、“动物不是我们的娱乐对象”、“众爱慈善商店”、“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”、“母亲水窖”公益项目，“停止购买象牙”、“圆满假期”、“再不拍，我们就长大了”公益活动，“BiangBiangDe”公益纪录片在内的十大“风尚榜样”。“自救防火墙”、“好校长成长计划”、“天使国际艺术教育”、“儿童快乐家园”公益项目，“帐篷学校”、“美丽公约”公益活动，被授予“风尚潜力奖”。这些公益项目为时尚与公益的跨界融合提供了有价值的借鉴和参考。

此外，积极践行公益的企业也成为2016环球风尚年度盛典的一大看点。Silk植朴磨坊获颁“风尚公益创新奖”，宝沃汽车获颁“风尚进取奖”。咪咕文化科技有限公司、I Do基金、玫琳凯、立国集团、贵州习酒、茅台蓝、北京实力电传文化发展股份公司、石药集团、立邦、映客直播获得“风尚众誉奖”。这些公益企业在注重自身发展的同时，心怀善念，勇担责任，用实际行动关爱他人、回报社会。

正值网站成立9周年之际，环球网在中国扶贫基金会设立的公募专项基金 -- “环球公益慈善基金”正式启动，并将此次盛典映客直播打赏所得的资金作为第一笔社会资金汇入该基金。未来，“环球公益慈善基金”将依托自身影响力，在教育扶贫、生计发展、素质提升、国际援助等方面开展活动，为公益事业贡献力量。中国扶贫基金会副会长江绍高、环球时报总编辑胡锡进现场致辞，并与人民网总裁牛一兵、中国扶贫基金会政府关系办公室主任黄陆川、中国扶贫基金会社会扶贫处处长赵溪花、环球网总经理许丹丹共同启动了“环球公益慈善基金”。

盛典上，环球网还分别与航美集团、畅达传媒、香港卫视举行了战略合作签约仪式，旨在携手航空、高铁、电视等高端优质平台，为生动讲述中国故事，精准传递世界声音而努力。航美集团董事会主席兼首席执行官郭曼、畅达传媒副总裁井泉均、香港卫视项目拓展中心总裁董桂影、环球网总经理许丹丹、环球网副总经理、总编辑朱研、环球网副总经理石丁参与现场签约。

2016环球风尚年度盛典是一场汇聚爱心的盛会，也是一场引领潮流的大Party。杨澜、陆川、潘晓婷、陈晓东、高敏、柯蓝等明星潮人在红毯环节星光熠熠，由高级定制品牌MOODBOX携手东方宾利超模们带来的精彩走秀，精美传媒时尚总监、歌手郝为、著名歌手刘洺君和南征北战组合带来的正能量歌曲，为现场嘉宾带来一场温暖而又充满力量的视听盛宴。

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本次盛典活动指定用车由宝沃汽车（中国）有限公司提供。

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