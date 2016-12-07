诺华荣膺2017中国杰出雇主认证

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 由杰出雇主调研机构公布的2017年“中国杰出雇主”认证结果于12月5日正式揭晓。诺华集团（中国）成功获得2017年中国杰出雇主专属认证，这是诺华多次获得该项殊荣，再次彰显行业及社会对诺华作为全球医药健康领域杰出雇主的认可。



诺华荣膺2017中国杰出雇主认证

杰出雇主调研机构是一家全球领先的独立调研机构，专注于通过统一的认证调研标准和流程，从企业人力资源管理的多个维度出发，为全球范围内的杰出雇主提供认证。经过深入调研，该机构认为诺华无论是在人才规划、绩效管理、工作环境等方面均表现突出，因此授予其2017中国杰出雇主认证。

作为全球领先的医药健康企业，诺华始终将人才视为公司战略中至关重要的一环，并制定了全面的人才吸引、发展和保留策略。其中最为瞩目的项目之一便是诺华中国大学的成立。这是诺华在全球针对重点发展市场建立的第一家、也是最大的一家企业大学，成立十余年以来一直致力于面向各类人才提供世界级、全方位领导力发展课程。

与此同时，诺华还推出了面向应届毕业生发展的“扬帆计划”，凭借其全球优势为中国员工提供“国际轮岗”交换机会，针对女性员工提供“女性领导力发展五年规划”培训等，旨在通过一系列创新、多元化的人才培养计划，帮助员工实现与企业的共同成长。

在“中国杰出雇主”评选中，企业文化同样是一项重要的评判标准。多元化与包容性是诺华重要企业文化，倡导尊重和聆听每一位员工的声音，认可每一位员工所创造的价值，从而最大化地释放员工潜力。在这一理念的指引下，诺华推出了“新生代员工调研”、“提升包容性”等项目，并面向员工不定期开展“工作生活融合”主题活动，包括欢乐嘉年华、员工心理援助热线、疾病与健康教育讲座等。

诺华集团（中国）副总裁张炜表示：“诺华致力于成为引领医药行业变革的值得信赖的领导者，而人才是诺华最为珍视的财富。因此，我们始终专注于为员工提供兼具挑战、成长和回报的职业机会。获得‘2017中国杰出雇主’这一荣誉认证，证明诺华为打造雇主品牌方面所做出的努力得到了员工和社会的认可。同时，我们也同样重视社会责任，视全球优秀企业公民之职为己任，让员工为在这样一家值得信赖的公司工作为荣。”

除了荣获2017年中国杰出雇主认证，诺华集团（中国）还于近日荣获“2016中国社会责任杰出企业奖”，以期通过在人才培育、企业责任等多个领域的积极投入，专注于人类的健康事业，并不断探索创新方法来改善人们的生活质量，为患者和社会带来积极改变，共同创想医药未来。