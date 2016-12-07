生物电技术引领慢病防治新模式

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 继药物、手术之后，医疗界正着眼于开创一项颠覆传统医疗模式的疗法 -- 生物电疗法。2016年8月，英国最大的生物制药公司GSK与谷歌旗下的生命科学部门Verily合作成立新的合资公司，斥资50亿开拓全新的生物电治疗领域，把“生物电”这一新兴的医疗技术再次推到了业界最前沿。

并非只有GSK对生物电科技有敏锐的嗅觉。2012年，哈佛大学对生物电信号进行了专业的研究，得出了通过生物电信号能够进行肢体操控的结论，未来有望使瘫痪病人重新恢复行动能力。不过，不论是GSK还是其他医疗机构，其研究项目都仍处于试验阶段，尚未能成熟投放市场。

在这些先行者们之中，率先获得突破性研究成果的是一项中美合作完成的生物电科技。2014年及2015年，美国著名学术期刊《American Journal of Translational Research》上发表了两篇研究报告，指出一项最新生物电技术能够促进心肌梗死的恢复以及下肢缺血大鼠受损细胞及组织的再生。

这项技术是百慕迪再生医学历经十年研发完成的“百慕迪生物电”技术。该技术作为生物电“无创血管正常化”全球专利技术，能够有效促进血管内皮修复再生、改善微循环障碍。根据报备上海食药监局的临床后研究报告显示，该技术对血管相关的慢性疾病具有独特的康复作用。通过上万例临床后试验统计数据表明，其对血管病变的无创修复有效率达到90%以上，并对心脏病、睡眠障碍、中风后遗症、静脉曲张等十余种与血管相关的慢性病，均达到60%-82%之间的不同程度改善（以上数据来源于上海市药监局临床后研究报告），为慢性疾病的防治增添了一种极为安全、有效的康复途径。

这项技术进入市场两年内，上万例使用者的分析报告显示，其对睡眠的改善有效率超过80%，已远远高于传统化学药品针对失眠的有效率。并且，安眠药物在使用两周后就可能出现抗药性，而“百慕迪生物电”技术则没有这种顾虑。这一独特的效果吸引了哈佛大学医学院附属布莱根医院的关注。为进一步研究该技术改善睡眠的作用机制与有效率，布莱根医院与百慕迪已正式开启联合临床研究项目。

同时，美国梅奥医院也对这项技术抱有浓厚的兴趣。梅奥医院现已与百慕迪启动“中美多中心临床研究”，针对“百慕迪生物电”技术在心血管领域的效果进行更深入的临床验证，期望全面扩大其治疗范围。