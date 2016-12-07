您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Invest in Sharjah在2016上海自由贸易和经济特区峰会上举行活动

2016年12月07日 19:03 编辑： 经理人网编辑
0

Invest in Sharjah周三在2016上海自由贸易和经济特区峰会上举行活动

阿联酋沙迦2016年12月7日电 /美通社/ -- 参与2016年上海自由贸易和经济特区峰会(Free Trade and Special Economic Zone Summit Shanghai 2016)期间举行的“Invest in Sharjah”活动，中国投资者将能全面了解沙迦卓越的投资环境。峰会12月7日（今天，星期三）开始至8日在上海这个世界上人口众多的城市举行。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/445973LOGO
（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/445972

Invest in Sharjah将参加“Global Investment Strategies for a Going Global China”活动，重点介绍沙迦为希望在阿联酋开展业务的中国企业家和商务人士提供的各种优势。该机构希望充分利用中国这个按购买力平价计算的世界第一大经济体、全球消费经济增长最快的国家、世界第一大货物出口国和第二大货物进口国提供的机遇。

沙迦外国直接投资部(Invest in Sharjah)负责人穆罕默德.朱玛.穆沙拉克(Mohammad Al Musharrkh)表示：“中国是一个新兴的经济大国，拥有数千家希望将业务运营拓展至境外的公司。沙迦投资发展局(Shurooq)很高兴能够参加上海自由贸易和经济特区峰会，介绍在沙迦经商的众多优势。作为东西方之间的完美枢纽，沙迦特别战略专注于四大领域：旅游休闲、医疗保健、运输物流以及房地产与环境。”

峰会上将要探讨的医疗保健领域可能存在巨大商机。预计到2020年中国医疗保健支出将从2011年的3570亿美元增长到1万亿美元（麦肯锡数据显示），中国的消费者保健制药和医疗产品公司将不仅在内部寻求拓展，还将在更远的地方寻求进一步的扩张。

此外，峰会还将探讨沙迦的休闲旅游机遇，预计今年9月份宣布向抵达沙迦的中国游客发放签证之后，中国游客将猛增。这项举措预计显著增加前往阿联酋的中国游客数量，2015年约50万中国居民赴阿旅游。

联系人：Mousa Nimer，电话：，电邮：m.nimer@nncpr.com

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/34561.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号