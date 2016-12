Invest in Sharjah在2016上海自由贸易和经济特区峰会上举行活动

Invest in Sharjah周三在2016上海自由贸易和经济特区峰会上举行活动

阿联酋沙迦2016年12月7日电 /美通社/ -- 参与2016年上海自由贸易和经济特区峰会(Free Trade and Special Economic Zone Summit Shanghai 2016)期间举行的“Invest in Sharjah”活动,中国投资者将能全面了解沙迦卓越的投资环境。峰会12月7日(今天,星期三)开始至8日在上海这个世界上人口众多的城市举行。

Invest in Sharjah将参加“Global Investment Strategies for a Going Global China”活动,重点介绍沙迦为希望在阿联酋开展业务的中国企业家和商务人士提供的各种优势。该机构希望充分利用中国这个按购买力平价计算的世界第一大经济体、全球消费经济增长最快的国家、世界第一大货物出口国和第二大货物进口国提供的机遇。

沙迦外国直接投资部(Invest in Sharjah)负责人穆罕默德.朱玛.穆沙拉克(Mohammad Al Musharrkh)表示:“中国是一个新兴的经济大国,拥有数千家希望将业务运营拓展至境外的公司。沙迦投资发展局(Shurooq)很高兴能够参加上海自由贸易和经济特区峰会,介绍在沙迦经商的众多优势。作为东西方之间的完美枢纽,沙迦特别战略专注于四大领域:旅游休闲、医疗保健、运输物流以及房地产与环境。”

峰会上将要探讨的医疗保健领域可能存在巨大商机。预计到2020年中国医疗保健支出将从2011年的3570亿美元增长到1万亿美元(麦肯锡数据显示),中国的消费者保健制药和医疗产品公司将不仅在内部寻求拓展,还将在更远的地方寻求进一步的扩张。

此外,峰会还将探讨沙迦的休闲旅游机遇,预计今年9月份宣布向抵达沙迦的中国游客发放签证之后,中国游客将猛增。这项举措预计显著增加前往阿联酋的中国游客数量,2015年约50万中国居民赴阿旅游。

