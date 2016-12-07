Morketing Summit 2016全球移动营销峰会在京开幕

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月6日，由全球移动营销媒体平台 MORKETING 主办的 MORKETING SUMMIT 2016 全球移动营销峰会在北京·国贸大酒店盛大开幕。大会以“移动营销+千亿级市场”为主题。全球来自移动互联网和泛营销的上下游互联网、媒体渠道、品牌主、传统代理公司、APP、应用市场、移动广告平台、程序化购买公司、电商、手游、智能硬件企业，以及2000位行业专业观众，汇聚国贸大酒店三层的群贤厅，讨论包括“移动营销+千亿级市场”这个大议题。



2016全球移动营销峰会

这是 Morketing 自2014年创办以来，首次举办千人规模的活动。作为首家全球移动营销媒体平台的 Morketing，从第三方角度，邀请产业链条上不同角色的代表型公司，从他们所处的位置出发，来描绘他们眼中的移动营销产业链，并最终整合成一幅完整的图景，与业内人士共同探讨：移动营销行业如何实现千亿美元的愿景。



2016全球移动营销峰会

移动营销的千亿级市场是如何形成的

随着移动互联网的快速发展，移动端平台成为品牌投放广告的主要渠道。ZenithOptimedia 预计，全球移动互联广告规模在2017年将达到千亿美元，超越桌面广告。围绕“移动营销”概念已经形成一条完整的产业链。

迥异于传统广告行业的“广告主、代理公司和媒体”的三驾马车，移动营销的产业链要复杂的多：互联网平台、企业主、媒体渠道、传播集团、数据监测方、独立营销平台、手游、应用、品牌、资本方等……都在这个产业链中，扮演不同的角色。他们互相发生作用，推动整个产业链的运转、发展。

在上午的主会场，Morketing 邀请到：互动通控股集团总裁邓广梼博士，58集团内容运营中心副总裁王洪浩，Google 大中华地区及韩国移动解决方案部高级产品专家 Phil Mattia，微博商业战略&国际拓展总经理洪力舟，蓝色光标传播集团移动互联首席执行官潘飞，尼尔森中国区总经理 Vishal Bali，品友互动联合创始人&COO 谢鹏，in 创始人&CEO 黑羽，AppAnnie 亚太区董事总经理余俊德，多盟 COO边嘉耕，青山资本副总裁李倩等嘉宾来到现场，他们分别代表了移动营销产业链的各个环节，就“内容营销的商业价值”、“数字营销的未来”、“移动营销回归本真”等话题，进行宣讲与讨论。



2016全球移动营销峰会

品牌专场：移动营销的内容、模式和技术

移动时代到来了，用户发生了明显的迁移，广告主的营销广告投入也逐步从 PC 互联网转移到移动互联网，一些广告主的市场预算比例已经超过50%。对于品牌来说，移动营销已不是一道选答题，而是必答题。

2016年，移动营销的热点话题，已经不再是一个“小屏”：一方面，智能移动终端、视频直播的崛起，让品牌有更多“屏幕”可以选择；另一方面，品牌的移动营销策向深度发展，希望通过消费者更加认可的方式，获得他们的注意力。依托移动互联网，新的营销方法、工具、方式和理论体系正在探索之中。

下午的品牌专场，17位来自品牌、数字营销公司和媒体平台的高层，围绕品牌的移动营销模式，从广度与深度两大维度，探讨2016年度话题，如：“海外品牌如何在中国提高知名度”、“全球化趋势下，中国品牌的出路”、移动广告形式的10年演变；原生广告的探索；最大化内容营销效果；VR、智能硬件等新技术在营销层面的运用；直播平台与品牌的结合，等等。

电商专场：如何实现品牌与效果的双赢

VR、网红、直播、短视频、无人机……回顾整个2016年，各种新词热词纷纷涌现，电商与众多新元素的结合，丰富了电商推广渠道，增加了与消费者沟通的方式，也吸引更多消费者关注。

刚刚过完的双十一，各商家打的火热，交易额不断被刷新。狂欢后，电商平台需要冷静下来，分析大促策略是否妥当，布局是否合理？电商如何利用网红、直播、VR、短视频等新元素进行营销，提升ROI？移动电商时代，品牌广告与效果广告如何均衡投放？

面对众多诸如此类的困惑与疑虑，12月6日下午的电商专场上，韩都衣舍、走秀网、阿里妈妈、京东、腾讯、网易考拉和众多知名跨境电商企业，分享和讨论包括：“电商品牌的移动营销战略和策略”、“奢侈品电商平台的移动营销解析”、“电商平台推广的品和效”，“电商与新元素的结合”，以及跨境电商企业的2016总结和2017展望等热门话题。

出海专场：机遇与变现

2016年中国的移动出海业驶入了“深水区”。无论是推广还是变现，行业都在从粗放获利走向精细化。“内容出海、专注 ROI 推广、新出海机遇与变现”成为今年移动出海的聚焦点。

在这样一个复杂，多变，充满挑战与机遇的出海时代，Morketing 希望能够用最深刻的洞察，从媒体、广告主、营销服务者等各方角度，对移动出海行业进行全景式解读，对2017年的行业发展提出前瞻观点。

下午的出海专场覆盖2016年热点话题，包括：海外捞金的机遇在哪？出海老船长们，将分享出海遇到的那些坑，以及该如何避开；如何把流量优势转化为变现能力等。谷歌、猎豹、APUS、Madhouse、Avazu、LBE、Oneway.Mobi、PandaMobo、LEOMASTER、飞书互动、酷派、Kika 等知名企业用自身经验分享如内容出海布局；手游出海背后的故事等话题。