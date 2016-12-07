联想获TUV莱茵颁发全球首张台式一体机低蓝光认证证书

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 12月6日，全球知名第三方检验检测、认证机构德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）向联想集团颁发了全球首张台式一体机低蓝光认证证书。双方更进一步拓展和加强了在低蓝光认证领域的合作，致力于为消费者提供健康、安全、环保的显示屏幕使用方式。



双方人员合影

近年来，迎合健康环保需求，可降低眼睛疲劳、满足用户长时间观看屏幕需求的低蓝光成为显示器市场的主流。而随着台式一体机越来越多地成为办公和家庭娱乐的选择，用户对台式一体机显示器降低蓝光影响的需求日趋强烈。TUV莱茵依据其制定的标准2 PfG 2383 / 06.16对显示产品进行检测，并对符合要求的产品颁发低蓝光认证证书。目前，TUV莱茵的低蓝光认证在显示器行业拥有较高认可度，无论是消费者，还是包括联想、戴尔、惠普、明基、宏碁等在内的品牌商，都对低蓝光认证有着强烈的需求。

“一直以来，联想鼓励并积极参与产品认证。我们相信，经过认证的产品更安全、健康、环保，能够满足用户的需求。” 联想全球台式电脑事业部总经理苏立军致辞时表示，“今天，联想获得TUV莱茵颁发的全球首张台式一体机低蓝光认证，是双方又一次成功携手。未来，我们期待着与TUV莱茵展开更多认证合作，不断提升产品质量，为消费者提供更完美的用户体验。”

自2005年起，联想与TUV莱茵在显示器、一体机、台式机、笔记本电脑、服务器等领域展开深入合作，联想多次在绿色认证、智能可穿戴设备、笔记本拟纸化显示技术、眼部舒适度、无线触摸功能等方面获得全球第一张证书。迄今为止，TUV莱茵已协助联想集团在国内外研发的产品获得了超过千项全球各地的认证证书。

此次联想获颁全球首张台式一体机低蓝光认证，不但使联想品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出，再度提升品牌认可度。同时，通过获得TUV莱茵低蓝光认证的方式，联想显示出了对消费者视觉健康问题的关注，积极引导消费者选择安全、优质的产品，推动着显示设备行业健康可持续发展。

“在消费电子产品领域，TUV莱茵为用户提供包括产品认证、研究性试验、安全和性能测试、安全和风险评估、生产前评估、技术文件处理、质量标志、检验、工厂评估、工厂审核、监督测试等在内的一站式服务。” TUV莱茵电子电气服务副总裁杨佳劼提到，“多年来，我们与联想集团在显示器领域始终有着广泛的低蓝光认证合作。今后，双方的合作将从传统的显示器领域，逐步扩展到包括台式一体机、笔记本电脑、平板电脑等在内的所有显示产品领域，继续不遗余力地为消费者提供更佳的用户体验。”