海得拉巴国际会展中心荣获“最佳独立会展中心”全国旅游奖

印度海得拉巴2016年12月7日电 /美通社/ -- 在庆贺诞生十周年之际,南亚最知名的会展(MICE)场馆之一海得拉巴国际会展中心(Hyderabad International Convention Centre,简称“HICC”)再添荣耀,荣获有名的“最佳独立会展中心”(Best Standalone Convention Centre)全国旅游奖。这是HICC第五次荣获这个备受瞩目的奖项,突显出HICC数年来对全球和国家MICE细分市场所作出的重大贡献,并且巩固了海德拉巴作为顶级MICE活动举办地的地位。颁奖典礼在新德里Vigyan Bhavan会议中心举行,并由印度政府下属的旅游局(Ministry of Tourism)组织。

HICC是印度首个专用会展中心,由全球领先的酒店与旅游管理集团雅高酒店(AccorHotels)负责管理,并且为Emaar Properties PJSC Dubai和Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Ltd.所共同所有。该场馆见证了非凡的2016年,举办了多场重大国际和国家会议、企业活动、行业展会和明星云集的社交活动。Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN)(因特网指定名称和代码公司)全球大会、世界卒中大会(World Stroke Congress)、国际传染病大会(International Congress on Infectious Diseases)、糖尿病研究协会(Research Society of Study of Diabetes,简称“RSSDI”)年度科学大会 -- 均为HICC今年所举办的部分重大会议。HICC还获得了INTERSPEECH 2018(国际语音通信和技术2018年大会)、国际儿童青少年糖尿病协会(International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) 2018年大会和第14届亚洲-大洋洲耳鼻喉-头颈外科2019年大会(Asia-Oceania ORL-HNS Congress 2019)的举办权。

Novotel Hyderabad Convention Centre(诺富特海得拉巴会展中心)和HICC总经理尼尔-帕特森(Neil Paterson)表示:“在我们庆祝诞生十周年之际,我们非常高兴荣获这个知名奖项。我们首先认识到该地区在MICE细分市场方面的巨大潜力,并且建立了与领先的国际会展中心匹配的相关设施。一流的MICE基础设施结合由值得信赖的品牌所提供的世界级服务,这使HICC成为单独会展中心的理想之选。对于我们的宾客和评奖委员会给予的鼓励和欣赏,我们表示感谢。这种认可进一步促进我们努力将海得拉巴推向全球并将全世界的目光带到这座光辉灿烂的城市。”

