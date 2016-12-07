平潭海洋企业将部署四艘渔船在太平洋公海捕捞作业

福州2016年12月7日电 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，以下简称“平潭”或“公司”），是一家总部位于中华人民共和国的全球化渔业公司。公司于今日宣布将部署4艘金枪鱼延绳钓渔船于太平洋公海作业。

延绳钓是一种利用每隔一段就附有支线饵钩的长索来捕捞如金枪鱼之类的特定鱼种的捕捞方式。这4艘延绳钓渔船已获中国农业部渔业渔政管理局（http://www.cnfm.gov.cn）批准，并持有可在太平洋公海进行渔业捕捞活动的渔业捕捞许可证。

公司预计这4艘延绳钓渔船将于2017年第一季度开始作业并实现销售收入。根据公司在印尼政府2015年宣布禁渔令之前发布的最后一个完整的财务年度 -- 2014年的业绩情况，每艘渔船的年收入大约是300万美元，净收入大约为80万 - 100万美元。

平潭海洋目前运营135艘渔船，其中12艘渔船在印度的孟加拉湾作业，13艘渔船在印度洋-太平洋海域作业，还有2艘渔船将于2016年12月底开始在西南大西洋和东南太平洋的公海作业。这4艘延绳钓渔船投入生产后，公司预计其产能将恢复到30% 左右。

公司董事会主席及首席执行官卓新荣先生表示：“我们会继续探索各种的方式来充分利用公司的资产。在印尼政府实施禁渔令之后，我们已经在全球范围扩展了多个水域部署渔船从事生产。在对当前市场和成本效益深入分析研究后，我们最终决定在太平洋公海投放4艘延绳钓渔船，这样既能为我们的渔船找到一新的渔场，也不会对任何一个区域造成过度捕捞。这几年随着中国经济的发展，中国已成为了全球主要的海产进口国之一。我们预期这4艘渔船的投放和作业将为中国市场提供高品质的金枪鱼产品。”



平潭海洋企业有限公司的金枪鱼延绳钓渔船

关于平潭海洋企业有限公司

平潭海洋企业有限公司是一家全球性渔业公司，通过其全资子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。

商业风险和前瞻性声明

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些陈述符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》创建的安全港定义。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来确认，如相信、期望、可以、将要、应该、预期、计划、寻求、意欲或预计，或是其否定词或比较词，并且包括有关部署四艘金枪鱼延绳钓渔船的陈述、公司对捕捞作业和这些渔船的销售收入以及产能的预期。尽管前瞻性陈述反映的是公司管理层的诚实判断，这些陈述仅仅是基于我们已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过活预计到的结果有实质不同。风险包括这些金枪鱼延绳钓渔船由于恶劣天气或大洋条件或是机械或其它渔船操作失灵而无法抵达太平洋公海或是无法在2017年第一季度开始出售产品；不可预计的大幅金枪鱼生产减产；严重影响公司渔船产能和按预期产生年收入和净收入能力的操作、机械、气候或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，这些文件可浏览www.sec.gov查阅，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表、季度报告10-Q表和最终招股说明书。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。