虚拟现实行业领袖齐聚一堂创建新协会

加州门罗帕克2016年12月8日电 /美通社/ -- 宏基星风 (Acer Starbreeze)、谷歌 (Google)、HTC VIVE、Facebook 的 Oculus、三星 (Samsung) 和索尼互动娱乐 (Sony Interactive Entertainment) 今天宣布创建由国际头戴式设备制造商组成的非营利性组织，促进全球虚拟现实 (VR) 行业的增长。全球虚拟现实协会（Global Virtual Reality Association，简称“GVRA”）将为业界开发和分享最佳实践，并推动全球公私利益相关方之间的对话。

全球虚拟现实协会的目标在于推动全球理性开发和采用虚拟现实技术。协会成员将开发和分享最佳实践、开展研究以及将国际虚拟现实界凝聚在一起（随着技术进步）。该团体还将成为对虚拟现实感兴趣的消费者、政策制定者以及行业的资源。

虚拟现实可能成为新一代的优秀计算平台；改善教育、医疗等行业；并对全球经济做出巨大贡献。通过研究、国际协作以及最佳实践开发，全球虚拟现实协会的创建公司目标解锁和最大化虚拟现实的潜力，并确保在全球尽量广阔的范围内分享这些好处。

垂询详情，请访问：www.GVRA.com。

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