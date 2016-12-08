DRRT任命Anya Verkhovskaya为董事总经理

迈阿密2016年12月8日电 /美通社/ -- 全球投资者损失追偿律师事务所、机构结算索赔专家 DRRT 欣然宣布任命 Anya Verkhovskaya 为董事总经理。

Anya Verkhovskaya 拥有近20年的领导经验，对投资者损失追偿、索赔管理、技术和运营需求了如指掌。DRRT 总裁兼管理合伙人 Alexander Reus 表示：“近二十年来，Verkhovskaya 女士一直是索赔管理行业内很受尊敬的开路先锋。她是美国乃至全球炙手可热、首屈一指的分配计划、数据管理及安全、通知和索赔专家。”

Reus 补充道：“在DRRT，Verkhovskaya 将帮助巩固DRRT的行业领先地位，并拓展目前管理资产已达数万亿美元的客户群。此外，她还将为机构客户进行索赔审计和过程审查，确定他们已经最大限度地获得索赔款项，同时没有让其客户承担任何负债风险。Verkhovskaya 将推动内部、后台或托管客户数据与实际数据之间的无缝整合，在集体诉讼和解或其他集体追偿诉讼中以最稳妥的方式提出索赔。为此，Verkhovskaya 将监督机构客户关系，让过程变得简单、可靠且安全，帮助DRRT的客户尽可能多地挽回损失。”

在接受 DRRT 任命之前，Verkhovskaya 是 A.B. Data 旗下 Class Action Administration Company 的创始人、合伙人兼首席运营官。在这个职位上，她将 A.B. Data 打造成了一家领先的索赔管理公司，并且树立了行业最高质量标准。