新行业标准为企业保障差旅人员安全制定相关行业规范

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 国际领先的商业标准服务机构 -- 英国标准协会(BSI),日前颁布了PAS 3001:2016,即组织机构对差旅人员的健康及安保应该担负责任的相关行业规范。该规范是由英国标准协会与全球最大的医疗及差旅安全服务提供商国际SOS共同起草,旨在为企业解决管理商务出行人员健康及安全风险提供意见。



BSI首席特聘标准专家高毅民博士现场发表演讲

在近期益普索全球顾问公司公布的相关研究结果显示,企业机构每十名差旅出行的人员中,就会有8名人员在海外差旅期间感到自身的安全受到威胁。此外,更有高达71%的企业高级管理人员在海外差旅途中,曾遇到医疗问题。

新出台的PAS 3001标准,将帮助企业机构在面临差旅安全、医疗风险及人身安全等威胁、风险识别与评估、突发紧急事件管理和相关预防策略等常见问题,提供一个如何制定、执行和评估的建议和参考依据。

英国标准协会全球执行总裁Howard Kerr指出:“全球劳动力的流动性极大程度地影响了我们当今的工作方式,为企业和员工带来更加灵活工作方式的同时,也为其带来新的风险和挑战。我们不能忽视这些新衍生的风险。除了日常风险以外,针对某一给特定地区,评估出的医疗风险和安全风险之间有可能存在显著的差距。这些差异会加大企业为差旅出行人员的准备工作,带来更复杂的挑战与难度。”

在一项关于国际差旅分析显示,在所有统计的海外差旅中,有近三分之一的差旅目的国家的医疗和安全风险高于出行人员的原籍国。

PAS 3001标准适用于包括劳工、志愿者、包商、承包商和学生在内的所有出行的人员。相关业务执行准则同样适用于为其他企业机构提供健康、安全和安保援助的服务公司。本标准可以单独使用,也可以与现存的职业健康安全管理体系相互结合运用。

国际SOS集团主席和首席执行官Arnaud Vaissie提到:“我们公司的工作重点是帮助机构在降低员工风险的同时,实现企业自身的业务目标。我们参与制定PAS3001的目的,主要是分享国际SOS在管理差旅风险中积累的经验和教训。尽管各企业机构通常在重大自然灾害的应对上都制定了相应的应急预案,但我们认为出行人员面对的最主要风险是日常突发的事件,例如轻微犯罪、交通事故和生病等。这也就是为什么企业很有必要在应对此类风险上未雨绸缪,并通过配备完善的支持方案和网络资源,来保障出行人员的安全。”

企业机构实施PAS 3001,将为其带来以下的益处:

降低商务活动中断带来的高昂费用,抓住可能因为商旅人员安全问题而错过的良机

创造正向投资回报

在提升公司形象的同时,降低出现刑事诉讼和声誉受损的风险

通过让员工感受到安全和健康的工作环境,提升员工工作动力

PAS 3001标准是基于集体共识和合作的策略,集结来自众多行业专家意见共同完成。参与的团体包括:英国认证机构协会(Association of British Certification Bodies)、工商业保险和风险经理协会(Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce)、化险咨询公司(Control Risks)、Falck全球援助公司、全球商务旅游协会(The Global Business Travel Association)、卫生安全局(Health and Safety Executive)、英国职业安全与健康协会(The Institution of Occupational Safety and Health)、风险管理协会(Institute of Risk Management)、国际雇主组织(International Organisation of Employers)、莫特麦克唐纳(Mott MacDonald)、格拉斯哥皇家内外科医师学会(Royal College of Physicians and Surgeons)、SAP SE、安全研究所(The Security Institute)、英国工会联盟(Trades Union Congress)、大学健康与安全协会(University Health and Safety Association);同时Gold-Knecht Associates首席顾问大卫戈尔德博士(Dr David Gold)也提供了专业意见。

针对中国地区的企业,英国标准协会与国际SOS已在2016年11月24日在北京共同举行发布会,详细解说组织机构将如何使用此项标准及最佳实践方案,以降低企业风险。

更多信息请访问 http://shop.bsigroup.com/pas3001,或致电BSI中国全国热线电话 400 005 0046。