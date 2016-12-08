Floreat Group通过证券化进一步巩固在航空融资业的地位

伦敦2016年12月8日电 /美通社/ -- 继向租赁给 Norwegian Air Shuttle（挪威航空）的两架波音737-800飞机提供融资后，Floreat Group 正着手开展一项专注于航空业的证券化计划，为其机构和高净值客户提供长期固定收益投资。

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首次发行将于2016年12月进行，最多发行1.75亿美元债券（每张面额200,000美元），用于购买将租赁给全球不同地区的航空公司的四架空客A330飞机。这些债券将按基础租赁到期日拥有10年期限和7%的固定年息，借助卢森堡资产证券化工具发行，将在卢森堡证券交易所 Euro MTF 市场上市交易。债券中的一部分将进行结构化调整，以符合伊斯兰教法规定，从而向 Floreat 的中东投资者推出。

首架空客A330-200被租赁给 Virgin Australia（维珍澳洲航空），并已于11月30日购买。余下几架飞机可能将在12月期间购买。4架飞机的总价约为4亿美元，将通过这些债券和由 Nord LB（北德意志州银行）提供的优先债券产生的收益提供收购资金。

发起该结构化交易的 Floreat Capital Markets Ltd. 的合伙人 Ben Churchill 表示：“我们以前曾为航空领域的个别交易提供过融资，来满足我们核心客户对拥有真实资产保障且能带来长期收益的交易的需求。而发行可上市交易的债券自然是我们资产借贷计划（该计划迄今为止仅向我们的核心客户开放）向前迈出的重要一步。”

“在当前利率普遍偏低的环境下，显然缺乏可提供高收益以及显著的风险/回报特性的固定收益投资。航空业的蓬勃发展使我们能够对租赁实现证券化，并且提供有保障的固定收益投资，填补投资组合中留下的这一空白，并且还能拥有与传统股票和债券市场不相关的更多好处。”

鉴于强劲需求，Floreat 计划在首次发行之后短期内迅速进行二次类似发行，计划于2017年最多发行10亿美元债券。

Doric 已经就购买和租赁达成协议，并将负责组合的资产管理，以及飞机最终的再处置事宜。

Floreat Group 将为债券提供最初的投资资金，并且负责通过其经 FCA 授权和监管的 Floreat Merchant Banking Ltd. 内的投资者销售团队进行债券销售。

德意志银行伦敦分行 (Deutsche Bank AG London) 担任主要结算代理和支付代理，英国安理国际律师事务所 (Allen & Overy) 则负责为交易提供法律建议。