uSens凌感SIGGRAPH Asia演讲 首次详解VR交互核心技术

基于Inside-out追踪技术，融合三维手势及头部位置追踪两大功能为一体的核心交互模组Fingo备受业内关注 。

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- SIGGRAPH Asia 2016 于12月5日至8日在澳门举行，uSens 凌感副总裁马赓宇博士等三位核心技术专家应邀演讲，以“自然交互”为主题，从手势追踪以及 SLAM 技术两个方向，阐释了uSens 的核心技术及研究成果，详细介绍了基于 inside-out 追踪技术，融合三维手势及头部位置追踪为一体的 Fingo 交互模组的开发进展，并同与会专家及学者进行了研讨。



SIGGRAPH Asia 外国参会专家体验uSens凌感Fingo模组

回顾我们与计算机的交互发展历程，从鼠标、键盘到触摸屏，人们在二维空间中已经完全习惯了这些方式，但当下一代计算平台 VR AR 出现的时候，我们与三维虚拟场景中的互动就成了新的课题。 uSens 凌感技术副总裁马赓宇博士认为，无需穿戴或手持外设，用自己的双手，与 VR AR 环境实现交互是最自然，也是最适合于普通消费者使用的方式，这也是 uSens 凌感一直以来研发的方向。“我们开发了基于移动端的26自由度手势追踪、6自由度位置追踪以及 AR+VR，并将这三大核心技术集成于 Fingo 模组中，形成产品系列。” uSens 凌感率先将手势追踪和头部位置追踪技术集成为一个核心交互模组，技术门槛较高，这在市场上也是非常少有的。开发者可以使用 uSens 凌感提供的 SDK 和硬件，进行 VR AR 交互设计开发，即使是户外场景也完全没有问题。马赓宇在演讲中说，uSens 凌感的 VR AR 交互解决方案由软件和硬件两部分组成，其中软件占80%，硬件占20%。目前，硬件已经完成了三次迭代，软件也将于12月底完成一次重大的版本更新。拥有强大基因的 Fingo 究竟如何应用？这是很多开发者及业内人士关注的问题：“Fingo 模组采用基于 inside-out 的追踪方式，不仅可以灵活运用在 AR VR 中，还可以将传统的广告机由二维触摸变成三维交互式，在车载 HUD、机器人以及无人机等领域中也可以广泛应用。”

从用户层面看，用手在 VR AR 中实现交互，是门槛最低、最自然的方式。友好的用户体验背后隐藏就是 uSens 凌感独立开发的复杂算法了。作为手势交互方向的核心研发成员，毛文涛分享了基于移动端的26自由度手势追踪技术的开发过程以及目前的进展，“我们近期进行了重大的改进，突破了室内的限制，户外场景也一样可以使用，此外我们还在视场角、头部旋转和移动、手部快速出入识别等方面，都进行了大幅优化。”

除了有自然的手势交互，流畅稳定的位置追踪技术对于 VR AR 沉浸感来说，也是至关重要的一个方面。uSens 凌感 SLAM 方向的技术专家向学勤博士在 SIGGRAPH Asia 上详细阐释了 outside-in 以及 inside-out 两种位置追踪的主要实现方式。“uSens 凌感采用的是基于 inside-out 追踪技术，无需外部设备，更方便用户使用，但算法要求更高，目前，我们使用的是视觉和 IMU 融合的 SLAM 方法，正在研发基于特征点以及无特征点的两种解决方案。”

SIGGRAPH Asia 是世界顶级专业、学术和创意思维的年度盛会，吸引了世界各地权威的技术人才及创意人士的到来，关注科研、艺术、动画、游戏、交互、教育和新兴科技。今年，大会首次设立虚拟现实展，uSens 凌感赞助 VR SHOWCASE，并现场展示了最新的技术 Demo，来自美国、日本、韩国、泰国等国家以及地区的学者及专家纷纷到访展位体验并进行了深入交流。

uSens 凌感是一家专注为 AR VR 提供三维人机交互解决方案的硅谷创业公司，独立研发基于 inside-out 追踪技术的26自由度手势追踪、6自由度位置追踪，以及 AR+VR 技术，其独家开发了兼具三维手势及头部位置追踪为一体的 Fingo 交互模组。2015年，uSens凌感的“超级现实”技术演示 Demo 入选计算机图形图像界顶级会议 SIGGRAPH 的沉浸现实大赛前十，并获邀参展，得到世界顶级学术专家及行业同仁的认可。