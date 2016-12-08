光辉合益2017年薪酬预测：全球薪资缓慢增长

- 在薪酬增长和低通货膨胀的共同作用下，全球实际薪资涨幅预计为2.3%

- 亚洲地区实际薪资上涨最快，尽管中国增速放缓

- 北美地区增幅垫底

上海2016年12月8日电 /美通社/ -- 光辉国际（纽交所代码：KFY）旗下光辉合益发表了一份薪酬预测。预测表示，经通货膨胀调整后，全球实际薪资将实现2.3%的增长，相较去年2.7%的增幅有所回落。

亚洲薪酬增长最为强劲 -- 尽管中国增速将放缓

亚洲人均薪酬在2017年将会上涨6.1%，相较于去年及前年分别下降0.3%及0.7%。人均实际薪资预计将上升4.3％ -- 这一数字领先全球。薪资上涨幅度最大的国家为越南（7.2％），其次是泰国（5.6％）、印度尼西亚（4.9％）和印度（4.8％）。亚洲最大的变化发生在中国，中国员工预测的实际薪资增长率下降了将近2.5％，从2016年实际增长6.3％到2017年的预计增长4％，中国薪酬进入慢增长的阶段。

东欧较西欧地区而言更为乐观

据光辉合益预测，东欧工人的平均薪资增长率将在2017年达到5.1％，而通货膨胀率为3％，实际薪资将增长2.1％。由于西欧的通货膨胀率更低，工人的薪资增长也更少，预计增长2.1％，通货膨胀0.4％，因此实际增长率仅为1.7％。尽管在退欧之后市场出现动荡，英国的表现却相当不错，预计升幅保持在2.5％（与过去三年持平）。而法国和德国员工的实际薪资涨幅分别为1.5％和2.2％。

光辉合益助理副总裁陈琳女士表示：“尽管不像去年那样高 -- 但是连续三年以来欧洲市场实际薪资仍然呈现增长态势。同时，大多数欧洲国家的通货膨胀率相对较低，这对实际薪资增长的结果产生了积极影响。”

北美薪资增长低

北美地区的薪酬增长预计将低于其他地区，仅为2.8％，与去年相同。根据通货膨胀调整后，地区实际薪资增长为1.4％。美国的薪资增长预计为3％，考虑到1.1％的通货膨胀率，实际薪资将增长1.9％。加拿大员工的薪资增长预计为2.5％，考虑到通货膨胀率为1.6％，实际薪资将增长0.9％。

经济混乱影响拉丁美洲员工收入

拉丁美洲员工2017年的薪酬增长率将维持全球最高，达到7％。然而，由于该地区的高通货膨胀率（5.9％），预计实际薪资增长仅为1.1％。

中东通胀高企，拉低实际薪资增长

2017年，中东员工薪酬态势良好。尽管经历了油价暴跌和整个地区的经济政治动荡，薪资涨幅还是将达到4.5％，该地区通货膨胀率为2％，因此实际薪资将上升2.5％。

约旦（6.3％）和黎巴嫩（6.1％）将是中东地区实际薪资增长最高的国家。阿联酋的实际薪资增长最低，为0.5％，低于去年的0.9％。

非洲实际增幅全球最低

尽管非洲预计提高6.4％的薪酬，但高通胀使得实际增长仅为0.7％。埃及是非洲地区实际薪酬增长倒挂的两个国家之一，和去年-0.4%的增幅相比，今年-3%的结果，显得更为糟糕。阿尔及利亚则为-1.1％。

太平洋地区涨幅拉高全球平均水平

预计太平洋地区的薪资涨幅为2.8％，根据通货膨胀实际增长调整为1.8％。 澳大利亚名义薪资将增长3%，考虑到1.4％通货膨胀率，实际薪资增长为1.6％。 在新西兰，薪资增长预计为2.5％，通货膨胀率为0.6％，实际薪资增长1.9％。

“亚洲国家的实际薪酬预计出现普遍增长，这和这个地区活跃的经济发展和良好的通货膨胀管理有关。” 陈琳表示。“然而，根据薪酬实际增长速度的横向预测对比来看，中国将失去去年亚洲前三分之一强的地位，增速放缓。同时，由于产业调整，专业技术人才稀缺，整体劳动力人口下降等因素所带来的影响预计在未来几年将更为突出。”



关于本研究

数据均来自于光辉合益PayNet数据库，其中包含110多个国家、25000多家组织中的2000多万名从业人员。研究中展示了全球众多公司人力资源部门预测的2017年薪酬增长率，并将其与2016年同一时期做出的预测进行了比较。同时，还将其与《经济学人》公布的2016通胀率进行了对照。在计算全球及地区平均数据时，研究者排除了通胀率过高、货币贬值严重的国家（包括委内瑞拉、阿根廷、俄罗斯及乌克兰）。

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