云开两朵 浪潮云全面通过工信部首批云计算服务能力评估

贵阳2016年12月8日电 /美通社/ -- 12月7日，在全国信标委ITSS分委会首届软件定义服务论坛上，工信部正式公布了首批云计算服务能力审查评估结果 -- 在试点阶段，浪潮私有云和公有云双双成功通过增强级资质审查，标志着浪潮云在人员、技术、性能等多方面获得了ITSS认可。

为加快规范云计算服务市场、推动云计算服务能力提升，工信部依托中国电子工业标准化技术协会信息技术分会（以下简称ITSS），组织开展了此次云计算服务能力测评试点工作，评估的企业对象服务类型包括IaaS、PaaS、SaaS，服务模式包括公有云、私有云、混合云，整个评估共分为试点及正式推广两个阶段，试点阶段又划分为普通级与增强级两个等级。

经过组委会对测评企业人员、流程、技术、资源和性能等5个关键环节共计213个评估的审查，最终浪潮云成功通过了严格考核，私有云和公有云服务能力均达到了试点阶段的增强级审查标准，浪潮也成为此次评估中在私有云和公有云领域双双通过增强级审核的四家企业之一。

基于30多年服务中国政府、行业、企业信息化的实践经验，浪潮云逐步构建起以“服务的云、行业的云、安全的云、中国的云”为核心的四大云能力，并将安全云作为发力重点，形成了满足云计算安全标准要求的成熟安全体系、安全漏洞防护能力和安全服务能力。不仅如此，一直以来浪潮高度重视并积极参与推动云计算相关标准制定工作，2016年浪潮更是独家摘得“2015-2016年度可信云政务云服务奖”，同时也成为国内唯一一家首批可信云金牌运维认证和首批可信云服务安全认证双通过的企业。

在10月刚刚举行的Inspur World 2016大会上，浪潮也正式发布政务云2.0业务战略，宣布以数据资源为核心的政务云2.0阶段全面开启。未来，浪潮将继续致力于帮助用户从数据的物理集中迈向数据的深度融合，为数据创新应用打下坚实基础，并将进一步提升自身的产品、研发及服务能力，向世界输出中国云能力。

作为国内领先的云计算与大数据服务商，目前全国已有105个省、市政府购买浪潮政务云服务。与此同时，浪潮持续推进政府数据开放，成功助力全国27个省市政府建立了大数据平台，实现了数据的共享共用。