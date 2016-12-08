“flowerplus花加”领跑日常鲜花市场 产业链布局或成决胜点

上海2016年12月8日电 /美通社/ -- 互联网出现之前，传统鲜花市场一直以礼品鲜花为主，欧美发达国家礼品鲜花市场占比40%-60%，中国高达95%，而易损耗、购买频次低、价格波动大、品种单一等一直是鲜花市场的痛点所在。

互联网对国内鲜花市场的第一波冲击是出现了同城转单业务，通过搭建线上平台对接用户和花店，线上平台承接订单并收取消费者在线支付的款项，线下花店进行采购、包装和配送。这种改造在提高传统花店效率，改变购买鲜花场景上发挥了作用，不过仍然局限于礼品鲜花市场，大多数创业公司做的也是2B的生意。

订阅式鲜花的出现让人们把目光转向了日常鲜花市场，此前日常鲜花在我国鲜花市场仅占比5%左右，日常鲜花需求和作为访友礼物的鲜花需求在国内尚未形成习惯。也正因为如此，随着人们生活水平的提高，追求高品质生活的理念逐渐加深，在消费升级的大背景下，个人对鲜花的需求，对美好生活方式的向往使日常鲜花需求成为一个新的增长点，市场前景十分广阔。

订阅鲜花市场有哪些玩家？

早在两年前，一些鲜花电商开始尝试订阅模式，用户每月花费一定价格，商家每周给用户配送一次鲜花，尽量保证用户每周收到的鲜花品类不重复。现在已追溯不到最早吃螃蟹的人是谁，就市场现状看来，日常鲜花订阅市场的玩家有花+、花点时间、爱尚鲜花、宜花科技等。

几家鲜花电商看似大同小异，认真比较起来大有不同。爱尚鲜花是其中唯一一家挂牌新三板的公司，成立时间也最早，同城转单、批发业务是其传统业务，也是主要业务。直到今年3月份，爱尚鲜花才开始布局订阅鲜花业务，算是这个市场的新手，再加上年初爱尚鲜花曾因挂牌材料中公布的刷单数据陷入危机。想在鲜花订阅市场追上先行者，爱尚鲜花还需要一段时间。

严格说来，宜花科技的的模式与直接对C端用户的花+、花点时间有很大区别，它以花农端APP、花店老板端APP等几款移动端软件为切入口，为花店提供供应链服务，连接种植者与花店，是一家B2B平台。2016年宜花正式推出2C的零售业务，9月份宜花CEO荣超接受媒体采访时表示，宜花还在观望2C业务，短期内只把它当做了解消费者需求的触角。

真正从一开始就扎根在鲜花订阅市场的是花+和花点时间，两者颇有些你追我赶的意味，就目前披露的融资数据，花+一年多的时间融资四轮，融资金额超过一亿人民币，花点时间融资三轮，天使轮融资数百万元，A轮融资800万元，新一轮投资金融未披露，融资金额总体少于花+。

目前来看，两者发展的侧重点不同——花点时间把重心放在品牌建设上，近日宣布获得高圆圆的投资并与高圆圆联合推出定制款花束；而在品牌方面，花＋略显低调，发展重点是供应链的深度优化。

做好供应链，直击鲜花行业痛点

鲜花行业公认存在几大痛点:

一、上游种植主要靠天吃饭，鲜花的品种、质量、数量、价格等不稳定，波动较大；

二、中游靠层级批发，缺乏保鲜环节，部分时间脱离冷链，效率低、损耗大；

三、下游零售依靠街边花店，规模小，无法管控用户体验，配送过程中无法实时掌握物流配送的信息，不能及时反馈给用户；

四、信息流缓慢，信息不对称严重，上游种植的农户难以获取下游需求，通常出现“供给决定需求”和产能过剩的现状。

与高端、个性化鲜花定制电商依靠品牌附加值形成差异化、打造行业壁垒不同，生活类鲜花电商价格差距小，价格竞争激烈，价格战并不适用于日常鲜花订阅市场。

若想从激烈竞争中突围，核心是做好供应链，由于原有产业结构调整需要时间，打造适合日常鲜花的供应链体系才能在竞争前期维持相对合理的成本构成，抢占市场至高点。解决鲜花行业在信息流、物流、资金流上存在的问题，用心服务好用户，在送花时间和鲜花品质上保障用户体验，从而获得用户认可，以形成用户端的自传播来降低获客成本，提高订单量。

鲜花供应链主要是前端的生产种植采购 -- 中端的分拣加工 -- 终端的冷链物流配送。

花+和花点时间先后在2015年尝试鲜花订阅模式，具备先发优势，上文已经提到，花点时间品牌先行，花+把更多精力放在供应链上。

花+供应链从上至下的流程大致分为：“提前预测需求+花源控制+干线运输+打包分拣+终端配送”，并增加了采后保鲜环节，改空运为冷链运输，自主开发了供应链的信息化管理系统，一再在鲜花供应链上下功夫。

对于任何一家初创公司，自建鲜花供应链都是一件耗时长、成本高的事情，但所有主打鲜花市场的公司都认可鲜花供应链的重要性。

爱尚鲜花开展订阅鲜花业务的同时强调上游基地与供应链资源的整合，宜花利用IT系统改造鲜花供应链，就公开资料看来，两家都在围绕鲜花供应链中下游的物流和仓储做文章，暂时还没有深入到上游的花农和采购。

花+一直把鲜花供应链放在首位，从鲜花供应链的下游做起，逐步渗透到中游的分拣、上游的采购种植等环节，自建花田，和花农签订合作协议，从花源控制花的品类和价格，走在了其它几家前面。

拥有先发优势的花+着力于鲜花供应链的自建工作中，在品牌塑造上还稍有不足，倘若用心塑造品牌，可以更全面地建立自身竞争壁垒。

据荷兰花卉拍卖市场2015年的报告，预计中国鲜花市场在未来5-8年内能达到欧美国家的比例，届时鲜花电商将会占据1/3-1/2的市场，达到700-1000亿元的规模，日常鲜花这个新兴的增量市场市场的规模至少会有300-400亿。

鲜花市场有多大？

“投资人其实也不清楚，他们只知道鲜花订单量在不断增多。”一位鲜花电商从业者这样说道。

一个充满未知的市场，也许意味着有无限的可能。无论是深耕行业供应链，还是抢占品牌先机，都是为了在这个领域给自己的胜算加一分筹码，谁能走得更远？相信假以时日，市场会给出答案。