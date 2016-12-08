网龙副总裁熊立：现代教育如何适应“数字土著”需要？

福州2016年12月8日电 /美通社/ -- “如果我们还像当年被教授的那样去从事教学的话，我们可能就掠夺了儿童的未来。”近日，由凤凰网主办的“致敬时代创变者 -- 2016年度华人经济人物盛典”成都站峰会正式举行，网龙网络公司副总裁熊立作为主讲嘉宾之一，就科技与教育之间的关系发表看法。

熊立认为，当今的学生是“数字土著”的一代，他们从出生就被互联网和高科技围绕，既然无法阻挡互联网对孩子的影响，就应该顺势利用互联网，给孩子带来更好的教育。

“数字移民”的旧教育方法不再适用“数字土著”

熊立认为，当今教育面临的最大困境，就是做“数字移民”的教育者，正在吃力地用一套旧方法教“数字土著”们如何学习。

“什么叫‘数字土著’？他们从出生开始就被互联网和高科技围绕。我儿子三四岁的时候，不需要我教就能够自己用iPad、手机安装各种东西。今天的孩子，不管家长有多么避讳他们使用互联网终端，他们的生活都已经完完全全被互联网影响了。”熊立认为，既然互联网对孩子的影响不可避免，那么不妨将其转换为正向推动力，用互联网的思维去破解当今教育的困局。

为此，网龙重点发力在线教育，自主研发了一系列教育产品及解决方案，其中包括“101教育PPT”、“101同学派”、“101VR沉浸教室”等。例如“101同学派”，它分为老师和学生两端，教师讲完一个知识点后，当场就可以用“101同学派”出一道题目并分发至学生终端，对全体学生做一个互动测试，了解学生的掌握情况。

“以往课堂互动，老师只能抽查一两个学生，而用‘101同学派’，等于同时向所有学生提问。”熊立表示，每个学生的错题都会被收录进一对一的云端错题库，系统会自动根据学生的答题情况布置不同的作业。换句话说，今后学生复习时只需巩固没有掌握的知识点，而不用像以往一样，为了备考，漫无目的地进行题海战术。

教育融合VR/AR，让学生进行最有效的学习

“其实互联网给教育带来的变革，远不止‘101同学派’。”熊立表示，如今各种新颖的技术都在对传统教学产生影响，VR/AR更是备受瞩目，它们的融入，让教育教学模式呈现出全新的形态。

“VR能带来360度的环绕效果，学习中晦涩难懂的知识都能生动地展现，比如立体几何，通过VR可以让学生置身于3D几何的环境中，既提高了学习兴趣，对知识点的掌握程度也提高了。”熊立表示，目前网龙开发的101VR沉浸教室已经成功应用到全国几十所中小学校。

在本次分享中熊立还谈到，在素质教育的背景下，许多人都在探讨STEAM教育的理念，它是指让学生以学科整合的方式认识世界，培养他们解决问题的创新能力。然而，传统的STEAM教学对硬件的要求非常高，一般学校很难承受，网龙将“编辑器”利用到STEAM教学中，提高了学生的知识领会和运用能力，也大大降低了成本。

熊立介绍到，一直以来网龙专注开发VR/AR内容及内容编辑器，并大规模购买孩子喜欢的IP，像海贼王、钢铁侠等，搭建全球最大的3D内容素材库。学生可以通过简单易用的内容编辑工具自己生产VR内容，组合学习过程中碰到的场景，从而更形象地领会知识并深入理解。

目前网龙已完成了VR编辑器测试版的开发，并将于2017年上半年在K-12和高等教育领域开始VR编辑器的商业化，届时其将成为世界上第一个用于教育的DIY VR编辑器软件。

实现资源共享，教育公平带来新思路

谈及曾经的教育，熊立感慨颇多。他说，所有经历过千军万马高考路线的人都应该听过黄冈中学、北京四中等学校，或多或少做过这些学校的考题。因为每所学校教育水平不同，而这些优质学校课堂上的内容，在一些相对教学能力较弱的学校，就不会出现。那么，如何实现优秀教育资源的共享就显得至关重要。

对此，熊立认为，“今天的互联网时代，做的最多的事情就是分享，就像我们一直诟病百度的搜索引擎有可能提供的信息不真实，但是它一定取代你获取信息的途径。网龙通过互动课程的软件，把全国最优秀，或者相对优秀的课件和教辅同步分享到比较偏远地区的教学中，帮助他们免费获得大量顶尖教学资源，让所有人享受同样的教育。”

科技与互联网的发展为教育公平带来新思路。近年来，网龙凭借多年来的互联网经验，通过超大规模3D素材库，从硬件、技术和资源三个层面着手，为教育行业提供解决与应用方案。与此同时，还面向全球购买顶尖教育资源，打造国内最优秀、规模最大的教育资源库，并向山区的孩子免费开放。

“我们希望用先进的学习理念，帮助现在的教育工作者和学生选择适合自己的技术，同时利用互联网技术，把优质教育资源扩散开来。”熊立表示，虽然这并不能完全消除区域之间教育差距的鸿沟，但可以缩小。

网龙网络公司简介：

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777），是中国网络游戏、移动互联网应用行业的领军者，也是中国在线教育、企业信息化行业的领先力量。公司连续三年获评全国文化企业30强，连续四年入选国家工信部发布的“中国互联网企业百强榜”、跻身福布斯全球企业2000强。

网龙成立于 1999 年，总部位于福建福州，是移动互联网领先的研发力量，多年来成绩斐然。建立了中国第一网络游戏门户 — 17173.com；作为网络游戏的先锋，自主研发著名的旗舰游戏《魔域》及《征服》，广受玩家的欢迎；创造了最具影响力及最受欢迎的智能手机服务平台 — 91 无线。 2013 年，网龙将91无线出售于百度，创下当时中国互联网史上最大的一次并购。此外网龙亦积极拓展海外市场，作为首个开拓国际市场并成功运营的中国网游企业，网龙产品现已覆盖英、法、西、阿拉伯等10种语言市场180多个国家，海外注册用户逾6500万。

近年来，网龙成为移动及互联网教育业务的主要参与者，致力于打造一个面向全球的百亿级互联网教育企业。网龙已推出了基于移动互联网的开放教育平台，助力教育公平、创新教育模式的电子书包，以及生动有趣的德育动漫产品。

2016年，全球首个VR产业开放平台落户福建，网龙还将在VR产业上发力，力求将中国·福建VR产业基地打造成为中国乃至世界的VR“硅谷”，引领VR潮头。

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