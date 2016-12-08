重任在肩 砥砺前行 李锦记再获行业殊荣

上海2016年12月8日电 /美通社/ -- 2016年12月1至2日，2016中国（上海）食品产业发展论坛暨上海市食品学会学术年会在上海召开。上海市食品学会理事长潘迎捷、上海市食品安全工作联合会会长顾振华、上海市食品研究所技术总监马志英等领导专家，与李锦记等众多知名食品企业代表，共同出席了此次盛会。

上海市食品学会成立于1979年，是由上海市广大食品科技工作者和相关从事食品行业的单位自愿组成的上海市地方性、学术性、非营利性的社会团体。作为发展上海市食品科技事业的重要社会力量，成为党与政府联系食品科技工作者的纽带桥梁，也是上海市科协的组成部分。在将中国区总部迁至上海之后，李锦记就一直与上海市食品学会保持密切合作，并积极致力于推动我国食品科学技术的健康发展。在此次理事换届大会上，李锦记（中国）销售有限公司工业渠道副总裁周承灏先生当选第七届理事会理事。

与会专家围绕 “食品安全”进行了多角度的深入探讨，为我国食品安全工作建言献策。专家一致认为：中国既是食品生产的大国，也是食品消费的大国，大型食品企业更要切实发挥好行业领军和示范作用。李锦记是有着128年历史的国际调味品品牌，视食品安全为生命。首创“100-1=0”理念，即在生产过程中不对品质问题进行任何妥协，哪怕一丝一毫的失误，也会导致最终结果为零分。李锦记以30多道生产工序、200多个质量控制点确保生产全过程的超水平品质标准。同时斥巨资引进全球最先进的 SAP 系统，通过对物流进行跟踪管理，实现客户与原料间的双向追溯，最大程度地保障食品安全。从杭州G20峰会的国宴，到神舟十一号载人飞船，以及世界各地的餐厅超市，每款李锦记的产品均保证从食品原料种植、养殖和采购，到生产、流通、加工、运输储存直至销售等各环节严格控管，确保食品安全的万无一失。未来李锦记将继续与上海市食品学会密切合作，为完善我国食品安全体系、提高我国食品产业的整体水平，做出更大的贡献。



李锦记严格把控每一道质量关

同日，由国务院食安办、农业部、工信部、质检总局、国家食药总局、网信办共同指导，新华网主办的“2016年中国食品发展大会”在京举行。本次大会主题为“新动能新趋势，食品产业转型与可持续发展”。中央网信办网络社会工作局副局长孙爱萍、国家食品药品监督管理总局新闻司副司长申敬旺、国家认监委副主任刘卫军、国家卫生计生委食品司副司长张志强、农业部农产品质量安全监管局副局长金发忠等领导出席，并做了重要发言。

大会现场，“中国食品企业七星诚信奖”、“金箸奖2016中国食品标杆企业”、“金箸奖2016中国食品领军人物”等奖项揭晓。作为一项权威性、品牌性的评选活动，引发众多网友参与投票。经过专家严格评审，李锦记荣获“中国食品企业七星诚信奖”，以此表彰李锦记一直以来坚持“务实、诚信、思利及人”的企业价值观以及对行业的贡献。

李锦记酱料集团主席李惠中先生对上海市食品学会理事换届大会的成功举办致以祝贺，并对获颁“中国食品企业七星诚信奖”表示感谢：“感谢国家相关部委、上海市食品学会、媒体朋友与消费者的厚爱，所获得的荣誉让我们倍感自豪，也是对李锦记长久以来努力的肯定。李锦记视食品安全为企业生命，愿与政府监管部门、行业协会、媒体及食品企业同行携手，以卓越品质促创新发展，共同推动食品产业健康有序的发展，增强中国食品产业的国际竞争力。未来李锦记会继续肩负起社会责任，坚守品质、不断进步、再创佳绩、回馈社会！”