国家质检总局检验监管司孙文康司长来访SGS

广州2016年12月8日电 /美通社/ -- 12月4日，国家质检总局检验监管司孙文康司长、周绍峰处长、深圳检验检疫局钟文强副局长等一行在SGS通标标准技术服务有限公司杜佳斌总裁陪同下考察了SGS通标深圳分公司。孙文康司长赞赏SGS测试技术与服务创新，双方就未来战略合作方向交流了意见。



国家质检总局检验监管司与SGS深入交流

在听取了SGS集团及SGS通标公司近年来的服务领域发展情况及实验室测试能力汇报后，孙文康司长一行参观了SGS深圳的部分实验室，其设备规模及测试能力给孙司长留下了深刻印象。孙司长尤其对SGS深圳无线通讯实验室针对MIMO OTA - 多重发射接收之移动通讯产品的天线性能测试服务和LTE无线通讯检测设备及技术大为赞赏。在参观安规检测（电气安全检测）实验室时，孙司长对用于电池测试的机械臂和SGS安规检测自动化系统（简称“STAS系统”）表示浓厚的兴趣。创新采用机械臂，由此避免因电池测试中可能出现的爆炸事故而造成人员伤害。STAS系统是由SGS自主研发，并拥有自主知识产权的一种应用于电子电器安规检测领域的数据采集及运动控制平台。该平台运用自动控制技术的理念，实现了供电系统、检测仪器、机器人、程控测试制具系统控制，实现从检测到报告的自动化。该系统在包括音视频及信息技术产品、电源、电池、电器附件等消费电子电器产品的自动化测试中实现数据准确率提高，保障测试人员安全和提升效率。



实验室专家向孙文康司长讲解SAR 比吸收率测试

孙文康司长表示，希望检验监管司在未来能与SGS开展战略合作，运用信息共享、大数据分析、风险评估等有效手段，改革纯粹依赖CIQ对进出口货物进行质量控制的老路。由仅关注事前监管，转向事前、事中及事后的全方位关注，并建立风险分析、快速反应、产品追溯和完善的召回体系。

杜佳斌总裁表示SGS公司会就与总局在数据、信息共享等方面的合作展开进一步研究。作为全球领先的检验、鉴定、测试与认证机构，SGS率先全面地将自动控制技术、信息化系统及机器人技术融合到第三方检测服务，未来也将致力于检测技术的研发与创新，从而推动检测行业向自动化、信息化及智能化转变。

参与接待有：SGS通标公司副总经理谷晓宇、SGS通标公司中西部地区总监洪雄斌等。