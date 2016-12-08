美素携手高云翔，感恩最爱送出最美

感恩再生·双城记

上海2016年12月8日电 /美通社/ -- 2016年11月，感恩月之际，伽蓝集团JALA旗下的中国原创高端品牌美素MAYSU，携手著名演员高云翔先生先后亲临沈阳与南京，倾情打造感恩月双城记，在秋冬时节探索肌肤新生之钥，共同见证美素“人参再生精华液”带来一瓶触发，三重再生的力量。

曾经成功塑造了《新玉观音》中的杨瑞、《宫锁连城》中的江逸尘、《多情江山》中的顺治帝等一系列帅气角色的高云翔，因为“高颜值、高产量、高收视率”而被誉为“三高男神”。清爽俊朗的面容，优雅内敛的气质，乍看之下，“完美先生”高云翔的身上没有半点粗犷豪放的戎狄之王的影子。然而，正是被导演郑晓龙“嫌弃”长得太好看的他，凭着自己的执着，默默耕耘、最终成就了《芈月传》中义渠王这个让芈月倾心、令观众牵挂的角色。义渠王的角色于高云翔而言如同一种再生，角色的成功让他发现了自己的另一面，对于这种再生，他常心存感恩。11月，正值西方感恩节之际，美素诚邀高云翔出席品牌双城感恩活动，为广大女性献上感恩好礼。旨在继首位使用者女神舒淇和百位美肤专家抢先试用后，让全国更多爱美女性感受到这小小一瓶来自太空实验室的精华液蕴藏的巨大能量，从而拥有持久年轻的肌肤，由内而外透现细腻、饱满、透亮、柔滑、匀净、光采的六维美肌。感恩肌肤的三重再生，自信展现素颜之美。

沈阳中街新玛特百位精英女性见证“参”级再生力

11月13日，高云翔率先来到沈阳，当日活动现场，伽蓝集团执行总裁刘玉亮首先为美素沈阳中街新玛特店开柜致辞，他表示：自2001年创立，美素在护肤、彩妆、香氛、养颜领域全面聆听东方女性的心声，量身定制具有五感六觉、功效卓越的美妆品，全面满足她们对美的渴望。美素一直在激发和赞美中国现代女性之美，引领每一位中国女性骄傲地展现自身独特时尚魅力，这是美素的品牌梦想及使命。随后，高云翔以一身白色简约大衣亮相，绅士风十足的他与美素品牌及商场高层，共同为美素新柜揭幕。高云翔御用造型师王耀葳也前来助阵分享使用美素“人参再生精华液”的感受，赞其强大护肤再生功效。

在接受媒体访问时高云翔阐述了对美素“美由心生，素来不同”的品牌价值的深入理解，并倾情分享了个人的护肤心得。他表示美素人参精华这款独具匠心的产品，他已经选作最好的礼物送给自己的太太，同时也非常适合每一个男士送给自己最爱的人，让现代女性收获各自的精彩，由内而外升华美的概念与价值，变得更有自信，更具魅力。

在与百位精英女性的互动环节中，美素MAYSU邀请到第一批美素人参精华美肤专家团中的吴忧老师，亲临现场指导。与现场女士们分享对抗北方干燥初冬的护肤心得，提倡由内而外补水的建议，同时倾情推荐拥有强大再生力的美素人参精华，并与大家一起领略了美素独创的、如高级定制般的“五感六觉”体验。真正理解了美素如何通过极致的匠心，让每一位女性拥有者都有被尊重、被宠爱的幸福感，肌肤和心灵都得到了极大的满足，也对美素人参精华的卓越品质有了更全面细致的感知。

同时，吴忧老师为嘉宾们揭秘，这款让首位使用者舒淇连连称赞，并得到百位美肤专家抢先体验且肯定的产品，绝对有其傲人之处：这瓶全球第一款来自太空实验室的精华液拥有强大的护肤实力，小小的一瓶精华蕴藏巨大的能量，从源头一步解决肌肤问题，一瓶触发，让肌肤从表皮、肌底、弹力蛋白中三重再生，拥有持久年轻强韧的肌肤，由内而外透现细腻、饱满、透亮、柔滑、匀净、光采的六维美肌。

南京中央商场，联动全城感恩再生之美

继沈阳活动后，11月26日，高云翔再次以感恩之心空降南京，出席美素“感恩再生自信素颜”南京联动全城活动。当日，活动首站南京金鹰商场新街口店美素专柜现场被围的水泄不通，各种尖叫躁动，高云翔的现身让场内气氛也随之达到沸点，现场的他长腿吸睛，迷人微笑更是俘获了万千粉丝的心。随后，高云翔在接受媒体访问时再次阐述了对美素“感恩再生自信素颜”活动的深入理解，并倾情分享了个人的护肤心得，同时鼓励每一位女性“卸下浮华，直面自我，展现最美的自己”。

随后，高云翔赶往南京中央商场外场参与美素全城联动感恩活动。全城美素专柜联动的同时，更是极具创意的在线上天猫平台同步派送红包，如此的惊喜引得现场欢呼雀跃。而从南京金鹰商场店活动现场赶来的高云翔更是成为了这次红包派送活动的关键人物。

活动伊始，美素品牌商场部总经理邱婷女士为美素“感恩再生自信素颜”活动致辞，她在开场传递了本次活动的主旨，感恩消费者对美素“人参再生精华液”强大再生之力的信任和厚爱，希望这款产品能激发和赞美中国现代女性自信之美，引领每一位中国女性骄傲地展现自身独特时尚魅力的品牌梦想及使命。

随后，高云翔在粉丝的千呼万唤中登上舞台，一度将活动气氛推至顶点。在与主持人的互动中，完美先生高云翔表达了心目中“最好的护肤品”的衡量标准，鼓励女性活出各自不同的精彩，由内而外升华美的概念与价值，让女性自信展现素颜之美。高云翔如此贴心的建议和鼓励，赢得现场一致好评。而话语间数度提到的美素“人参再生精华液”更是成为派送红包的关键词，每提及一次，美素便在天猫平台同步派发一次，高云翔和品牌共同的用心之举为粉丝们的心中注入无限暖意，数度引爆现场热烈气氛。

除此之外，高云翔还领衔四位“世界青年说”TK11男神天团，分别坐镇包括南京中央商场在内的五大商场，率先晒出素颜自拍，并邀请大家以素颜对决，展现完美肌肤，如此自信的叫板更是一度引发全城自拍热潮，为冬日午后的南京带来阵阵暖意。



高云翔于美素南京中央商场活动现场接受粉丝献花并合影自拍留念

在一片欢声笑语中，活动临近尾声，幸运的粉丝代表上台为偶像献上鲜花并合影留念，和自己的偶像得以“亲密接触”之外，高云翔也亲自拿起手机自拍，将美好时刻定格，而高云翔更为粉丝送出了全球第一款来自太空的美素人参再生精华液礼盒，至此，美素感恩双城活动便在如此欢愉的气氛中画上了圆满的句号。

美素“人参再生精华液”超越表面修护，年轻由内再生

人参自古以来备受东方人喜受，是东方养颜精髓最具代表性的传奇植物。科学家从长白山的整株人参中提炼出核心成分，创造性地加入“太空酵母”进行转化，从而获得了一种独特的含有太空酵母和人参转化物的复合活性成分。科学家们通过“超低温冷冻干燥技术”制成活性冻干粉，以保留其强大的活性，最终获得了一种含有太空酵母和整株人参精华的革命性护肤成分，科学家们将其命名为“太空人参酵母”，其有着超强的护肤功效，且温和性和安全性均非常高，抗氧化能力是单纯人参成分的1.7倍。美素R&D的配方师用“太空人参酵母”配制出了划时代的“美素人参再生精华液”，具有强大的肌肤再生功效。这是美素全球第一款通过太空实验室研发的精华液，这款划时代的全新精华液，不仅是航天科技转化为高品质生活应用的一次经典案例，更为东方女性肌肤再生提供了针对性的解决方案，超越修复，奇肌再生。



美素人参再生精华液产品主视觉

2016年10月27日，与中国航天科技合作紧密的高端美妆品牌美素MAYSU在上海宣布，历经四年研发、1253次实验的全球第一款来自太空实验室的精华液 -- 美素人参精华正式上市。美素代言人舒淇作为第1位使用者，同来自中日韩100位最负盛名的美肤专家组成的第1批使用团，都亲身体验了这款精华液的强大再生能量。在未来的三个月时间里，美肤专家们还会持续验证其三重再生、六维美肌的卓越功效。同时，美素人参精华上市的完美发布，标志着以呵护东方女性之美为己任的美素MAYSU，即将带领东方女性进入全新“太空护肤新时代”，也必将用东方美学艺术引领世界时尚潮流。