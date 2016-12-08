不为繁华易匠心 — 水井坊携手食神打造匠心至臻美味

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 一日三餐、口腹大欲，“吃”为最简单又最讲究的事情，再大的事情，都要坐下来好好吃顿饭。一年的奔波与付出，每个人都是竭尽所能，而年关将近之际，这样的匠心付出更是值得用美食和美酒慰劳，在与家人朋友分享的一饮一食中分享一年辛劳和汗水。

半生探寻世间美食的“食神”蔡澜先生，12月6日在北京携手水井坊开启“悦于形·匠于心 -- 心味盛宴”，打造一份注入极致匠心的四季美酒美食菜单。时至年末，北京的“寒流”如期而至，用美食填满肚子，对于周年奔波之辛，是一场温暖的治愈。和家人一起吃美食、品美酒、听故事，就是暖洋洋的幸福。



蔡澜先生接受媒体采访

“食神”蔡澜请吃饭：品味之间见匠心

蔡澜，当代华人文化圈内最为知名的美食家。他涉猎广泛，电影、出书、主持，但万变不离“吃”，还曾直言“活足三世，尝尽天下美食”就是一辈子孜孜追求努力的方向。在什么才叫“极致美味”这件事上，应该没有谁比蔡澜更有发言权了。

在他看来，人类饮食文化已数千年，一道美食无论繁简贵贱，都饱含着厨者对美食不断钻研改善、在时间的往来百代中淬炼与精益求精的极致匠心，故而定会有一番值得为它翻山越岭的风味。

而酒和美食从来都如落霞与孤鹜，是相辅相成的。俗话说，“无酒不成席、无酒不成宴”，著名的美食家无不是懂酒之人。蔡澜先生一生待美食、美酒同以赤诚之心，方能洞悉其间精妙；水井坊则传承600余年酿酒技艺，一代代大酢师倾尽一生为世人酿造好酒。二者同为追寻匠心悦然滋味的代表者，这也成就了蔡澜首次与白酒品牌的合作。

蔡澜定制四季菜单：四时皆有美味佳肴

悦于形·匠于心 -- 2016水井坊心味盛宴就此打造出一餐匠心美味，不仅蔡先生“一生必吃清单”中的鲍鱼、羊肉、猪油饭惊喜登场，令现场宾客垂涎不已，还将四季美味与水井坊酒相搭配，演绎一出阳春鲍汁浓、仲夏鹅黄嫩、深秋蟹肥美、冬寒羊正鲜的美味图景。蔡澜先生作为“羊痴”，也丝毫不掩对白酒和羊肉的钟情，“我觉得羊肉是很有个性的东西，跟白酒很像，都需要过程才能品出其妙，所以两者很搭。”

在一系列的至味之外，现场也是光影美的交响诗：餐桌四周变幻出四季更迭的美景，“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。若有心味疗肚肠，便是人间好时节”。由此一来，色香味俱全的定义更有了新的感官外延。

蔡澜携手水井坊，将一年四季之中最为美好的元素，凝聚成为了四季佳肴，让现场的嘉宾，以美食为线索，在舌尖的体验过程中，走过春的温情、夏的热烈、秋的高远、冬的静谧，并在一年时光之后，开始了回顾与展望。

匠心犒赏一年辛劳：美酒美食悦享团圆

“心味盛宴”全场焦点当属时间历练下醇厚的美酒。美酒不陈不足以成佳酿，中国酿酒技艺，是时间的艺术，亦是对匠心的最佳诠释。位于成都水井街的酒坊遗址，就是水井街酒坊600余年匠心传承的见证。600多年来，一代代酿酒大酢师间口传心授的“水井坊酒传统酿造技艺”已成为国家非物质文化遗产。

这样的匠心故事，也令蔡先生感叹，美食与美酒，都是匠心凝聚的精华，酿酒师与美食家，各自以自己的匠心，为世人创造着欢愉，而分享的过程，亦成为了一种喜悦的传递。转眼一年时光已逝，年关将至，在这辞旧迎新的时刻，带上几瓶水井坊匠心酿造的美酒回家，为家人烹制一道蕴含匠心的美食，畅谈这一年之中的酸甜苦辣，展望来年的梦想旅程，围坐的那一桌团圆、在交流之间满盛的喜悦，或许是对这一年辛劳，最好的犒赏。



蔡澜先生倾心推荐羊肉配搭水井坊美酒

水井坊随后还将在线上微信平台发起“新年·心味”的品牌互动，倡导更多消费者参与其中，把水井坊美酒作为匠心的载体带回家中，在家人团聚之际，一起分享一份源于匠心的美好。