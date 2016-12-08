沃尔玛助力女性供应商提升竞争实力

通过国际女性企业联盟年会分享成功进入沃尔玛供应链的路径

深圳2016年12月8日电 /美通社/ -- 今日，国际女性企业联盟2016商洽会暨展会(WEConnect China 2016 Marketplace)在深圳举行。作为国际女性企业联盟的全球合作伙伴和最大的赞助企业，沃尔玛已经连续5年支持该展会，并同国际女性企业联盟合作举办女性能力建设培训课程，累计在中国捐赠155余万元人民币。今年，沃尔玛中国带领公司“女性拥有企业”项目支持的女性企业供应商参加此次商洽会，为其提供外部培训和结识上下游企业的机会。



沃尔玛代表听取女性拥有企业的发展及培训需求

推动女性拥有企业发展一直是沃尔玛女性经济自立的一项重要内容。在中国，沃尔玛一直与国际女性企业联盟合作开展女性拥有企业认证、培训等相关工作，并通过年度的商洽会为女性拥有企业创造业务发展的机遇。沃尔玛通过强大的全球供应链系统持续推动女性经济自立，2016财年沃尔玛全球对中国女性拥有企业采购额达6.84亿美元。此外，从2010年到2016年底，沃尔玛将为“女性经济自立”中国项目累计捐出9,130万元人民币，令17万女性受益。此次带领女性企业供应商参与国际女性企业联盟商洽会是沃尔玛中国“女性拥有企业”项目启动以来，首次通过外部培训和会展帮助她们拓展市场、寻找业务机会。

国际女性企业联盟2016年商洽会以“积极行动、助力女性”为主题。沃尔玛采购团队在商洽会暨展会期间与参会的女性企业家们进行了深入的交流，介绍了进入沃尔玛供应链的渠道和相应标准。沃尔玛中国大卖场首席采购、市场及供应链官何美睿(Marybeth Hays)还同与会女企业家分享了女性领导者、女性企业家的成功故事和经历，鼓励女性在经济和社会领域发挥更大作用。沃尔玛全球采购办副总裁盖伊·罗伯茨(Guy Robertson) 在专题研讨会上谈到，沃尔玛全球采购办在发展供应商时高度重视多元化和包容性，并介绍了沃尔玛全球采购办对中国女性拥有企业的支持。

沃尔玛中国公司事务高级副总裁付小明表示：“女性经济自立是沃尔玛企业社会责任三个重点领域之一，这与今年商洽会主题非常契合。我们希望能够为女性拥有企业提供更多交流、发展的机会，提升女性拥有企业在国际和国内市场的竞争实力，促进企业间的协作和发展。”

国际女性企业联盟大中华区执行总监吴素珍女士表示：“女企业家面临的主要挑战之一仍是获得资金或服务资源不足。根据中国女性经营企业面临的具体挑战，国际女性企业联盟大中华区与全球企业会员共同运作，为在中国的女企业家提供指导和管理培训，并通过提供与企业采购需求对接的平台帮助女性所有企业成长。”