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梅里亚牵手美联众合为CSAPA基地的狗狗们爱心驱虫

2016年12月08日 17:07 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月8日电 /美通社/ -- 2016年11月15日，世界领先的动物保健公司梅里亚动物保健有限公司 (Merial) 牵手动物医院美联众合的医生团队，为中国小动物保护协会流浪动物保护基地（CSAPA基地）的狗狗们进行了爱心驱虫。本次公益活动梅里亚 (Merial) 共捐赠各种规格的犬心保产品125盒，各种药品总价值共计18760元。

行动开始前，团队所有成员在协会和工作人员的带领下，观察和了解基地基础情况。在工作人员的带领下，所有人员深入犬舍，亲自为狗狗们喂食药品。

梅里亚宠物事业部总监王德谋先生也亲自到场，并亲身参与到行动中，帮助狗狗驱虫，与狗狗们亲密接触。

梅里亚宠物事业部总监王德谋先生与狗狗们亲密接触
梅里亚宠物事业部总监王德谋先生与狗狗们亲密接触

流浪动物，一个多数来自于人类遗弃和无序繁殖的群体。这是一个非常庞大的群体，也是一个急需社会关注和救助的群体。CSAPA基地的流浪狗狗们，生活环境已经经过精心的规划和管理，但是由于基数庞大、半室外圈养等客观因素，仍需社会外界的共同帮助。

狗狗们想要有健康的身体，首先必须定期驱虫 ，合理预防寄生虫带来的危害。本次梅里亚 (Merial) 捐赠的驱虫药犬心保，就是主要用于治疗和预防狗狗体内寄生虫，包括蛔虫、钩虫心丝虫幼虫等。它由真正的牛肉制造，狗狗吃起来开心，喂药也更省心。

本次梅里亚捐赠的驱虫药犬心保
本次梅里亚捐赠的驱虫药犬心保

梅里亚 (Merial) 一直都致力于为多种动物提供品种齐全的产品，强化动物健康和体能同时也一直致力于关爱流浪动物，改善动物生存状态。支持流浪救助工作，延续公益传统，梅里亚将肩负起更多的社会责任，传播爱与希望

梅里亚牵手美联众合为CSAPA基地的狗狗们爱心驱虫
梅里亚牵手美联众合为CSAPA基地的狗狗们爱心驱虫
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