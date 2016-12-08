英特尔杨旭：数据洪流驱动人工智能发展

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 近日，英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭关于人工智能及数据方面，发表了文章《数据洪流驱动人工智能发展》，原文如下：

从智能检索、智能游戏到智能机器人，从人机围棋大战到无人驾驶汽车……毫无疑问，人工智能已是当下非常火热的话题。在万物智能互联的新时代，互联的物体越来越多、越来越智能，并由此产生出汹涌而来的数据洪流。作为分析、挖掘数据价值的创新方法，人工智能可以充分利用、释放数据价值，带来前所未有的增值效应。这也是为什么大家如此关注人工智能的原因。



英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁 杨旭

迈向人工智能，关键在于如何驾驭数据洪流。预计到2020年将有500亿台相互连接的智能设备，万物的智能互联引发数据巨变，数据从数量和类型上都与以往不同。“人联网”时代，人们使用手机、电脑等终端设备，每人平均每天产生1.5 GB的数据量。而到了物联网时代，一家智能医院每天产生3,000 GB的数据量，一辆无人驾驶汽车每天产生4,000 GB的数据量，一家智能制造工厂每天将产生1,000,000 GB的数据量，可谓是巨大的海量数据。

而中国拥有世界上最大规模的互联网用户，未来也将拥有世界上最多的智能互联设备。面对如此庞大而复杂的数据，人工智能如何充分挖掘、释放数据价值？其中一个重要的因素在于端到端的计算。从终端数据的产生、采集，数据的高速传输与存储，到云端数据的分析、挖掘，端到端计算助力人工智能充分释放数据价值，带来更多的创新和增值，引发各行各业由此而深刻变革，比如智慧城市、智慧零售以及体育、互联网金融等诸多领域，将带给人们全新的用户体验。



英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁 杨旭

在数据价值被充分释放的基础上，人工智能将更好地帮助解决社会性挑战，促进福祉、回馈大众。这需要的不只是寻求人工智能技术的突破，更要携手加强人工智能在各领域的应用开发力度。比如在精准医疗领域，可以利用人工智能寻找靶向药物，以更好地克服目前难以治愈的疾病。

人工智能前景广阔，很多人会问，英特尔究竟能做什么？帮助电商平台更好、更灵活地应对亿级量级的图像数据处理任务，帮助安防系统实现更强的语音识别、人脸识别，帮助医院获得更高的疑难疾病确诊和治愈率……英特尔致力于驱动云计算和数以亿计智能、互联的计算设备，具有独一无二的端到端优势赋能并加速人工智能的创新。

推动人工智能的发展，促进人工智能的普及，引领人工智能的变革，英特尔已经绘就清晰的人工智能路线图。在云和数据中心、物联网、存储、FPGA以及5G构成的增长良性循环驱动下，英特尔坚持软硬协同，提供从芯片级硬件到软件工具和平台的广泛产品组合，不断提升数据洞察智慧，全面加速人工智能发展进程，同时确保人工智能的正向发展。此外英特尔也持续发力无人驾驶、5G、虚拟现实、机器人、精准医疗等方面，全力支持“中国制造2025”和“大众创业、万众创新”，使人工智能与这些领域充分融合发展。

共建多元生态，推动应用普及，是人工智能发展的重要助力。放眼全球，英特尔始终致力于打造开放的创新生态，在人工智能领域也不例外。英特尔正与谷歌等业界翘楚建立广泛联盟，成立Nervana人工智能委员会等推动技术探索和创新，并与全球领先机构合作提供开发者培训课程。在中国，英特尔已与京东、腾讯、阿里巴巴、百度、诺禾致源、商汤科技、北京大学、清华大学等多领域的伙伴展开多方位合作，共同推进人工智能的创新与普及。

人工智能目前尚处于婴儿期，但人工智能时代正在来临，世界也将因此而大不同。作为计算创新的引领者，英特尔与产业链各方携手，正在叩响人工智能时代的大门，协力以机器的智能延伸人类的智慧，为增进人类福祉、创造更美好世界而勉力前行。