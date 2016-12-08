非公医疗十年发展大盘点暨美中宜和十周年论坛举办在即

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 为探讨非公医疗事业发展， 美中宜和医疗集团携手医疗领域连接者丁香园将于2016 年12 月9日--10日举办“非公医疗十年发展大盘点 -- 暨美中宜和十周年”论坛。本次论坛邀请了来自国家卫计委、中国医院协会、中科院研究所、北大医学部的专家学者，国内知名医疗机构的掌舵者，以及知名投资方，为大家带来为期一天的思想碰撞，力求以最强大的嘉宾团队、最优质的会议内容、最专业的会议支持，提供最具实效性的非公医疗发展新思路。

“十三五”开局之年，建设健康中国成为国家战略发展新理念。国家不断鼓励在卫生领域引入社会资本，也有融资模式的创新，但现实的情况是医疗行业仍然是很多投资者看不懂、摸不透的禁区，医疗机构经营管理需要大量的资金和硬件沉淀，患者口碑的积攒，这些都是一道道不低的门槛。与此同时，如何做好人才的引进、执业发展平台的搭建、人才队伍的巩固；如何在鱼龙混杂的市场中树立自身品牌，让更多的病患认可非公医疗，这些问题无不牵动着每位非公医疗管理者的神经。

据《2015中国卫生和计划生育统计年鉴》数据显示，2010 -- 2015年全国民营医院的数量呈现快速增长趋势，民营医院已占据中国医院总数的半壁江山。非公医疗机构经过20多年的发展与沉淀，涌现出一批在医疗管理、患者综合体验、医疗人才培养方面成绩卓著的优秀典范。其中，作为公立医院的有益补充，美中宜和一直不断地完善和提升用户体验，致力于打造高端医疗行业的典范。在医院管理、业务拓展、质控体系、人才培养、品牌树立方面积累了大量经验，与国内其他非公医疗机构共同为创造健康有序的医疗发展环境不断努力。正是这些坚守医疗本质、积极务实的优秀医疗企业的存在，才推动了我国医疗健康事业多元化发展的步伐，为广大用户提供了更多医疗选择的可能，也令医疗市场更加健康、充满活力。

回顾民营医院服务量十年发展曲线，民营医院的诊疗人次逐年增加，但与公立医院相比差距仍然较大。在未来几年里，非公医疗机构在面临变革和挑战的同时，也将迎来属于自己的黄金发展期。在新的形势下，如何顺应医改趋势，抓住机遇快速发展，是摆在所有非公医疗机构管理者面前的重要论题。而此次论坛也将对这些论题做出解答。

会议议程：



会议日程

大会时间：2016年12月10日

大会地点：北京盘古七星酒店（北京朝阳区北四环中路27号）



大会主办：美中宜和



大会承办：丁香园

参会对象：医院管理层、医院宣传科主任/科长、医院 HR、医疗投融资相关人士、临床医生