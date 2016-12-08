中国卓越物业大奖2016最强得奖者诞生

中国房地产至高荣誉得奖者经已公布

- 远洋集团控股有限公司蝉联最佳开发商

- 兰桂坊集团、Wynn Resorts, Limited及会德丰地产成顶级赢家

- 汇集一众地区房地产精英的Property Report 高峰论坛(中国) 2016在香港首次亮相

香港2016年12月8日电 /美通社/ -- 12月7日周三晚上，由亚洲领导网上房地产集团PropertyGuru举办的中国卓越物业大奖2016在香港金钟万豪酒店隆重登场。



各2016中国卓越物业大奖得主及优异奖得主

在当晚的颁奖典礼上，来自中国大陆、香港及澳门的杰出开发商和房地产项目在200位行业领导者及贵宾的见证下，竞逐23个奖项。

今年，远洋集团控股有限公司蝉联最佳开发商大奖，进一步巩固其在中国房地产行业的领先地位。

评判小组主席兼澳门建筑置业商会理事长谢思训先生表示：“远洋集团控股有限公司在过去二十年一次又一次打造地标性建筑，继续打破中国房地产开发的界限，最佳开发商的荣誉是实至名归。”

除了本届的最高荣誉外，远洋集团控股有限公司位于北京的别墅项目“远洋天著春秋”更赢得最佳住宅项目（中国）的奖项。

私人房地产公司丰泰地产投资位于香港西半山的顶级豪华公寓项目“敦皓”在五项提名中勇夺三个奖项。公司另一住宅项目“枣梨雅道3号”亦在两个奖项类别获评判小组高度赞扬。

Wynn Resorts, Limited旗下“永利皇宮路氹”垄断酒店类别提名候选名单，最终摘下两个设计大奖及最佳豪华酒店的荣誉。

会德丰地产位于香港红磡湾的甲级全海景写字楼“One HarbourGate”赢得最佳环保开发项目及最佳办公室开发项目 (香港及澳门) 两个奖项，并获一项高度赞扬。

2015年房地产人物盛智文博士的兰桂坊集团锁定了两个顶级奖项类别，分别是最佳精品项目开发商（中国），以及与华人文化产业投资基金、梦工厂动画公司和国家开发银行合作项目“上海梦中心”共享荣耀, 夺得最佳综合用途发展项目(中国)。

由亚洲领先豪华房地产、建筑和设计杂志Property Report编辑选出的2016年房地产年度人物最终由新世界发展有限公司执行副主席兼联席总经理郑志刚先生夺得。

在郑志刚先生的带领下，新世界发展有限公司继续成为大中华区最活跃和最创新的零售开发商之一，打造世界级房地产项目，当中包括迎合当代和未来世代潮流的艺术和环保商场。公司也以促进企业社会责任，以及使全球化成为优先事项而闻名。

全球经济未见明朗，国内金融存在不确定因素，排除了资本价值急剧上升的可能，因此谢先生表示稳定性将是中国房地产明年的关键。

在评选最优秀开发商及房地产项目的过程中，谢先生评论：“评判小组需确立专业丶透明和直接的评审标准，鼓励更多业内人士主动参与，把项目最好的一面呈现出来。”

“成功的评审将为中国房地产大奖锦上添花，并为未来的进步提供坚实的基础。”

所有参赛作品与实地考察均由全球最大会计和审计公司之一的香港立信德豪会计师事务所有限公司监督。

第三届中国卓越物业大奖2016是亚洲卓越物业大奖2016系列的压轴，东南亚地区总决赛己于11月在新加坡举行。

亚洲卓越物业大奖创始人兼董事总经理Terry Blackburn表示：“2016年是亚洲卓越物业大奖重要的一年。奖项创立11年以来，一直致力于表扬当地优秀的房地产公司，得奖名单都是以透明的门槛和评审制度产生。我们成功发展出最详细、最全面的颁奖制度。”

他续说：“奖项创立十多年以来，见证了中国房地产市场日趋繁荣昌盛。今天中国已成为全球最活跃的房地产市场之一。我们在此對中国卓越物业大奖2016的得獎者及獲得高度赞扬的公司與項目送上最热烈的祝贺。”

中国卓越物业大奖2016得到官方新闻纸《中国日报》、媒体合作伙伴Property Report、境鉴、旗号杂志、领域佳士得国际地产（佳士得国际地产成员）、英国皇家建筑师学会香港分会及澳门建筑置业商会的鼎力支持。

今年Property Report高峰论坛 (中国) 第一次于香港举办，作为中国卓越物业大奖颁奖典礼暨晚宴的前奏，Property Report高峰论坛 (中国) 於兩小時的社交鸡尾酒招待会前圆满结束。曾参加2015年Property Report高峰论坛的祁福德先生发表了题为“绿化亚洲：中国房地产的新思维”的开幕主题演讲。第二位演讲嘉宾Aedas环保设计（香港）董事周家明博士在会上介绍有关中国房地产可持续发展的专家案例。

如欲了解更多信息，请联系info@asiapropertyawards.com 或访问官方网站AsiaPropertyAwards.com/china-property-awards/

中国卓越物业大奖2016得奖结果：

开发商奖项

最佳开发商

远洋集团控股有限公司 -- 大奖得主

最佳精品项目开发商

兰桂坊集团 -- 大奖得主

大赏

最佳环保开发项目

会德丰地产“One HarbourGate” -- 大奖得主

何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司“中国深圳超多维科技大厦”-- 优异奖得主

特别奖项

企业社会责任特殊荣誉

新世界中国地产有限公司 -- 大奖得主

可持续发展特殊荣誉

兰桂坊集团 -- 大奖得主

开发项目奖项

最佳住宅項目（中国）

远洋集团控股有限公司“远洋天着春秋”-- 大奖得主

最佳综合用途发展项目(中国）

兰桂坊集团、梦工厂动画公司、华人文化产业投资基金及国家开发银行“上海梦中心”-- 大奖得主

最佳零售发展项目（中国）

广州宏城广场房地产开发有限公司“广州天环广场”-- 大奖得主

最佳顶级豪华公寓项目（香港及澳门）

尚家生活地产“九肚山峰”-- 大奖得主

丰泰地产投资 “敦皓”-- 优异奖得主



最佳豪华公寓项目（香港及澳门）

长江建筑有限公司“小潭山庄 (The Peak)” -- 大奖得主

丰泰地产投资 “枣梨雅道3号”-- 优异奖得主

最佳零售发展项目（香港及澳门）

领展资产管理有限公司“黄大仙中心北馆”-- 大奖得主

最佳综合用途发展项目（香港及澳门）

恒基兆业地产有限公司、协成行发展有限公司“H CODE 香港中环砵典乍街45号”-- 大奖得主

最佳办公室开发项目（香港及澳门）

会德丰地产“One HarbourGate” -- 大奖得主



最佳酒店发展项目

金沙中国有限公司“澳门巴黎人”-- 大奖得主



最佳豪华酒店

Wynn Resorts, Limited“永利皇宮路氹”-- 大奖得主

设计奖项

最佳住宅建筑设计

丰泰地产投资“敦皓”-- 大奖得主

丰泰地产投资“枣梨雅道3号”-- 优异奖得主



最佳住宅室内设计

丰泰地产投资“敦皓”-- 大奖得主



最佳酒店建筑设计

Wynn Resorts, Limited“永利皇宮路氹”-- 大奖得主

最佳酒店室内设计

Wynn Resorts, Limited“永利皇宮路氹” -- 大奖得主

最佳零售发展项目建筑设计

广州宏城广场房地产开发有限公司“广州天环广场”-- 大奖得主

最佳办公室建筑设计

何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司“中国广东省深圳市超多维科技大厦”-- 大奖得主

会德丰地产“One HarbourGate” -- 优异奖得主

最佳园景建筑设计

丰泰地产投资 “敦皓”-- 大奖得主

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2016年房地产年度人物

郑志刚先生 -- 得奖者

新世界发展有限公司执行副主席兼联席总经理